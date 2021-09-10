Sportage Black satışa çıktı!

Kia, C SUV sınıfındaki modeli Sportage’ın “Black Edition” serisini eylül ayı itibarıyla Türkiye’de 439.9 bin TL’den satışa sundu. Sportage 1.6 litre dizel motor ve otomatik şanzıman seçeneğiyle sunduğu güçlü performansın yanında Black Edition versiyonuyla tasarım alanında da iddiasını artırıyor. Siyah detayların öne çıktığı Black Edition versiyonu, siyah renk 17 inç alaşımlı jantlar, gövde rengi kapı kolları, ön ve arka parlak siyah tampon koruma, yeni tasarım parlak siyah radyatör ızgarası, parlak siyah tavan rayları ve LED ön farları ile dikkat çekiyor. Karartılmış Kia logosu ve parlak siyah Sportage logosu ile “Black Edition” farkını ortaya koyuyor. Sınırlı sayıda getirilen Sportage Black Edition, 4 farklı renk alternatifine sahip.