Koronavirüs vaka sayıları ve can kayıplarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısında kısmi kapanma kararı çıktı. Kararın ardından İçişleri Bakanlığı, kısmi kapanmanın nasıl olacağına yönelik genelge yayımladı. Genelgede bazı işyerlerinin faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verildiği belirtildi. Spor salonları kapatıldı mı, kapandı mı? Spor salonları açık mı, kapalı mı?

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanma kararı alındığını duyurmasının ardından İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine corona virüsü tedbirleri kapsamında “Kısmi Kapanma” konulu genelge gönderdi. İçişleri Bakanlığı’nın kısmi kapanma genelgesiyle, Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek. Spor salonları kapandı mı, açık mı? “Kısmi Kapanma” konulu genelgeye göre spor salonları kapanacak mı?

SPOR SALONLARI KAPATILDI MI?

Aşağıda belirtilen işyerlerinin faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verilecektir.

- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler.

Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilecek.

Bu kararlar 14 Nisan Çarşamba akşamı itibarıyla geçerli olacak.