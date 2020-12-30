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Maaşlara zam geldi! En düşük 4 bin 36 lira...

30 Aralık 2020 Çarşamba - 10:38 | Son Güncelleme : 30 12 2020 - 11:13

Milyonlarca kişiyi kapsıyor. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. KİT'lerde çalışan sözleşmeli personelleri ilgilendiren önemli bir karara imza atıldı. Ücretler belirlendi. En düşük ücret 4 bin 36 lira olurken, en yüksek ücret ise 6 bin 985 liraya yükseltildi.


Kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) çalışan sözleşmeli  personelin temel ücret grupları itibarıyla en düşük ve en yüksek temel ücretleri  belli oldu. Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin  Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Kararla, söz konusu kurumlarda çalışan sözleşmeli personelin temel  ücret grupları itibarıyla en düşük ve en yüksek temel ücretleri tespit edildi. Buna göre, sözleşmeli personelin temel ücretleri, belirlenen en yüksek  ücreti aşamayacak ve ilgili yıla ait Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet  Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Toplu Sözleşme'de belirlenen  sözleşme ücret tavanlarını geçemeyecek.Anılan personelin temel ücretleri de bu sözleşmede belirlenen  oranlarda artırılacak.
 
Karar kapsamındaki kurumlarda açıktan veya naklen atanan, eğitim  düzeyi, görev yeri veya unvanı değişen veya kurum içinde aynı unvandakilere göre  daha az ücret alan sözleşmeli personelin ücretlerini, personelin unvanı, eğitim  düzeyi, iş gerekleri, iş yeri ve çalışma şartları dikkate alınarak en düşük ve en  yüksek ücretler dahilinde belirlemede ilgili kuruluşun yönetim kurulu yetkili  olacak.
 
  
Sözleşmeli personel pozisyonlarına ait temel ücretler
 
Sözleşmeli personel pozisyonlarına ait temel ücretler birinci grup  için en düşük 4 bin 36 lira, en yüksek 6 bin 985 lira olacak.
 
Sözleşmeli personele 3 yıl şartı 
 
1 Ocak 2021'den sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar, 3  yıl geçmedikçe görev yaptıkları kuruluşlara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına  atanamayacak. Bu kural, geçmiş yıllarda da uygulanmıştı.Kurumsal alım yöntemiyle teşebbüslerde sözleşmeli personel  pozisyonlarına atananlar, mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak girilen  kadrolar, bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibarıyla ihraz  ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar bu sınırlamanın  dışında olacak.
 
Yapılacak atamalar için 2021 yılında Bakanlıktan uygun görüş alınan  ancak sınav ve/veya atama işlemlerine yönelik gerekli işlemlere başlandığı halde  sonuçlandırılamayan personel atama izinleri, 2022 yılında ilave bir izne ihtiyaç  bulunmaksızın kullanılabilecek.
 
Teşebbüsler, 2021 yılında çalıştıracakları geçici işçilerin toplam  adam/ay süresini, Bakanlıkça bildirilen tavanı aşmayacak şekilde, yıl içinde  askerden dönecekleri de dikkate alarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler  Bakanlığına vize ettirecek.
 

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