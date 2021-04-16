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Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihleri belli oldu! İlk sözlü sınav ne zaman?

16 Nisan 2021 Cuma - 13:25 | Son Güncelleme : 16 04 2021 - 13:25

Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihlerini açıkladı. Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihleri belli oldu. Öte yandan 20 Bin sözleşmeli öğretmen atama süreci devam ederken, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? soruları araştırılıyor.


Öğretmen adaylarının merakla beklediği sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihleri netleşti. Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları 17 il merkezinde yüz yüze, 64 il merkezinde çevrimiçi olarak yapılacak. Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları 3 dönem halinde olacak. İlk sözlü sınavlar 18 ila 22 Mayıs, 2. dönem 25 ila 28 Mayıs, 3. dönem ise 1 ila 4 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri henüz açıklanmadı. Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin ilanı 3 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak.

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