Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları canlı izle! 2021 sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları canlı izle

Öğrenmen adayları heyecanla atama sonuçlarını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığının 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakan Özer, “3 Eylül’de 20 bin öğretmenin 81 ilde okullara atamasını yapacağız. Şırnak’taki öğretmen ihtiyacını göze alarak bu 20 bin öğretmenin yüzde 10’unu yani 2 binini Şırnak’a veriyoruz” dedi. İşte Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları canlı izle

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), daha önce 1-6 Eylül olarak belirlenen tercih takviminde değişikliğe gitmişti. Sözleşmeli öğretmenlik yapan eşlerin yer değiştirme başvuruları 3 Eylül’de başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan eşlerin aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirme başvurularının 3-7 Eylül’de yapılacağını duyurdu.

Bakanlık, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bakanlığımızın resmi eğitim kurumlarında her ikisi de sözleşmeli olarak görev yapan öğretmen eşlerin, aile birlikteliğine bağlı olarak iller arası yer değiştirme işlemleri için 3-7 Eylül 2021’de başvurular alınacak, atamalar 10 Eylül 2021’de sonuçlandırılacaktır.” bilgisi verildi. Başvuruların Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri’nden (MEBBİS) yapılacağı belirtildi.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SONUÇLARI CANLI İZLE!