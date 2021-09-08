Sözleşmeli öğretmen eş durumu 2021! Sözleşmeli öğretmen eş durumu tayini şartları nelerdir, eş durumu atamaları ne zaman?

Sözleşmeli öğretmen eş durumu tayin şartları ve zamanı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli olarak görev yapan öğretmen eşlerin, aile birlikteliğine bağlı olarak iller arası yer değiştirme işlemleri için başvurular kabul ediliyor. İşte sözleşmeli öğretmen eş durumu 2021…

Sözleşmeli öğretmen eş durumu tayini hakkındaki aramalar artıyor. Sözleşmeli Öğretmenlerin Sağlık Mazeretine Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu, geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. İşte sözleşmeli öğretmen eş durumu 2021

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN EŞ DURUMU ATAMALARI NE ZAMAN?

MEBBİS sözleşmeli öğretmen eş durumu tayini atamaları 10 Eylül'de yapılacak.

EŞ DURUMU ATAMA ŞARTLARI

Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler

Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler

Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler

Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değiştirmeler

Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirmeler

Öğretmenlerden;

Eşi veya çocuğu ölenler, eş veya çocuklarının ölüm tarihinden itibaren bir yıl içinde istedikleri yere,

Eşi emekli olanlar, eşinin emekliye ayrılış tarihinden itibaren bir yıl içinde eşlerinin ikamet ettiği yere,

Terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretmen olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumun ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, başkaca herhangi bir şart aranmaksızın istedikleri yere,

Hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen çocukları ile kardeşleri olanlar, memuriyet mahalli dışında resmî veya özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi şartıyla, söz konusu kurumların bulunduğu yere, yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.