Sözleşmeli öğretmen atama takvimi! 20 bin sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman yapılacak, nasıl? MEB sözleşmeli öğretmen atama tercihleri…

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen atama takvimini güncelledi. Milli Eğitim Bakanlığınca güncellenen takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için eğitim kurumu tercihleri öne çekildi. Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman? MEB sözleşmeli öğretmen atama takvimi…

Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman yapılacak? Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri erkene çekildi. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecekler. Tercihlerine atanamayan adaylardan “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır. Peki, sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman? İşte MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimi…

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri tarihi erkene çekilmişti. MEB’ten yapılan yazılı duyuruda “2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusuna ekli Ek-4 Takvim'de değişiklik yapılmıştır. Buna göre; Atama işlemleri için eğitim kurumları tercihleri 29.08.2021-02.09.2021 tarihleri arasında alınacak, “Atama sonuçları 03.09.2021 tarihinde ilan edilecektir.” ifadelerine yer verildi.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

Adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.” “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

Tercihlerine atanamayan adaylardan “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.