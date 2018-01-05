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Soylu'dan FETÖ operasyonu açıklaması

05 Ocak 2018 Cuma - 16:07 | Son Güncelleme : 05 01 2018 - 16:55

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu FETÖ operasyonlarında 2017 yılında 48 bin 305 kişinin tutuklandığını açıkladı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Benim için uyuşturucu  satıcı ne ise terörist de aynıdır. Bizim arkadaşlarımız da hiç çekinmesin hepsine  aynı muameleyi yapmakla görevlidir." dedi.  
 
Soylu, Kaya Termal Otel'de düzenlenen güvenlik toplantısında yaptığı  konuşmada, 2017 yılında 20 ton eroin yakalandığını, uyuşturucu konusunda tedbir  almayı sürdüreceklerini, ilkokul, ortaokul, liselerde ve üniversitelerde uygulama  yaptıklarını anlattı.
 
Uyuşturucunun getirdiği diğer sorunların fuhuş ve cinsel taciz  olduğuna dikkati çeken Soylu, Türkiye'nin uyuşturucu tehdidi altında olduğunu  söyledi.
 
"Biz Müslümanız, kendi göreneklerimize, milliyetimize, değerlerimize  bağlı bir milletiz." diyen Soylu, şöyle devam etti:
 
"Biz nasıl uyuşturucu ile beraber bunları ortadan kaldıran bir  anlayışa teslim olabiliriz. Türkiye'de kimyasal uyuşturucudaki artışı söylemek  istemiyorum. Rakamların hepsini biliyor ve adım adım izliyorum. Bazen diyorum ki  ‘Bildiklerimi bilseniz gece sabaha kadar uyuyamazsınız.’ Sadece terörle alakalı  değil, Türkiye böyle bir konuda tehdit altındadır. Bu tehdit bilerek  etrafımızdaki anlayışlardan karşılanmaktadır. Bu kadar açık ve nettir. Onun için  toplumsal bir refleks halinde toplumsal bir mesele olarak görüp ve toplumsal bir  kampanyayla elimizin tersiyle itecek kudrete ve kabiliyete sahip olduğumuzu bir  kere daha ifade etmek istiyorum."
 
Uyuşturucuyla mücadelede muhtarlara büyük iş düştüğünü ifade eden  Soylu, uyuşturucu ile mücadelede belediye başkanlarının da tam yetkili olduğunun  altını çizdi. Soylu, "Kaymakamlar, zabıtalar, muhtarlar hepinizin gözü kulağı bu  işin üzerinde olmalıdır. Biz 'doğudan' nitelik 'batıdan' da nicelik olarak insan  kaynağı olarak üstünüz. Bu üstünlüğü sağlıklı bir nesille yarına taşımak temel  sorumluluğumuzdur." diye konuştu.
 
Terör ve uyuşturucu
 
Süleyman Soylu, terör ve uyuşturucunun birbirini beslediğini ikisiyle  mücadeleyi eşzamanlı olarak birisini geride bırakmadan sürdürmek zorunda  olduklarını dile getirdi.
 
Baskın yapılan mağaralarda dağ başında ciddi miktarda uyuşturucunun  ele geçirildiğini anlatan Soylu, "Onların bir kısmı satılmak için bir kısmı da o  dağa kaçırılan gençlerin terörist yapılması için kullanılıyor. Uyuşturucu  ticareti terörden besleniyor. Terör örgütü vasıtasıyla ürettiği yerden tüketilmek  istenene gençlerin ayağına gidiyor ve gençleri zehirliyor." ifadelerini kullandı.
 
"2017'de FETÖ'den 48 bin 305 kişi tutuklandı"
 
Kültür, sağlık, ahlak, medeniyet, eğitim, sosyal politika, şehircilik  kurallarıyla sorunları değerlendirdiklerini ve sonuca ulaştırdıklarını ifade eden  Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
 
"15 Temmuz milattır, devleti bir virüs gibi sarmış FETÖ tehdidini bu  millet bastırdı. Örgütün kamuda yarattığı bizlerin görev sahasında yarattığı  tahribatı inkar etmiyoruz. FETÖ terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlarda  sadece 2017'de 48 bin 305 kişi tutuklandı. Bunların içinde güvenlik  görevlilerimiz, yargıçlarımız, hakimlerimiz, savcılarımız var, devlet  kurumlarında çalışanlar var. Her birinin eksilmesi bizim mücadele kabiliyetimizin  eksildiği anlamına geldi ki, bu, aslında temel bir yanılgı. Çünkü tam tersi oldu  onlar eksildikçe görev heyecanı arttı, motivasyon ve koordinasyon yükseldi."
 
Soylu, milletin 15 Temmuz'da Türkiye topraklarında gözü olanlara  cevabını verdiğini belirtti.
 
"Benim için uyuşturucu satıcı ne ise terörist de aynıdır"
 
Bekçilik müessesini canlandıracaklarını vurgulayan Bakan Soylu,  "İnanıyorum ki İzmir sokaklarımız da bekçilerimiz ile bulaşacak tam donanımlı her  türlü teçhizatı olan, güvenliği ortaya koyan anlayışı gerçekleştirecek güvenlik  elemanlarımızın sayısını artırmak için büyük gayret ortaya koyduğumuzu paylaşmak  isterim." dedi.
 
İçişleri Bakanı Soylu, uyuşturucu ile mücadeleye büyük önem verdiğini  hatırlatarak, "Benim için uyuşturucu satıcı ne ise terörist de aynıdır. Bizim  arkadaşlarımız da hiç çekinmesin hepsine aynı muameleyi yapmakla görevlidir."  diye konuştu.
 
Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.

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