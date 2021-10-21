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Sosyal medya Yıldız’ın intikam planını konuşuyor!

21 Ekim 2021 Perşembe - 12:31 | Son Güncelleme : 21 10 2021 - 12:31

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Yasak Elma 117. Bölüm fragmanı izleyicilere sunuldu. Fragman yayınlanır yayınlanmaz, Yıldız’ın intikam planı sosyal medyaya damga vurdu.


Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Medyapım imzalı Yasak Elma dizisinin 25 Ekim Pazartesi günü ekrana gelecek olan 117. bölümünden beklenen fragman geldi. Uğradığı ihaneti öğrenen Yıldız, Çağatay ve Kumru'dan unutamayacakları bir intikam alıyor.
 
"ÖDÜLÜMÜ KOCAM VE METRESİNE ADIYORUM"
 
Yayınlanan fragmanda Yıldız'ın, bir davet verdiği ve bu davette kocası Çağatay ile yakın arkadaşı Kumru'nun yasak aşkını ifşa ediyor. Davette konuşma yapmak için sahneye çıkan Yıldız, "Ödülümü bana ihanet ederek beni kamçılayan canım kocam ve onun arkadaşım kılığındaki metresime adıyorum. Yuvamın yıkılışını kutluyoruz" diyor.
 
 
YASAK ELMA'NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
 
Yasak Elma'nın 116. bölümünde Çağatay'ın ihanetini öğrendikten sonra planlar yapmaya başlayan Yıldız, delil toplamak için çalışmalara başladı. Yıldız, intikam planları yaparken hiçbir şeyden haberi olmayan Kumru ve Çağatay da görüşmeye devam etti.
 
Arzu'nun gelişiyle sarsılan Ender, yeni bir düşman edineceğini anladığı için onu göndermenin yollarını aramaya başladı.
 

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