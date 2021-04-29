Sosyal güvenlik kayıt belgesi sorgulama! e başvuru çalışma izin belgesi nasıl alınır? (İçişleri Bakanlığı çalışma izni)

e devletten çalışma izin belgesi nasıl alınır? Tam kapanmanın başlamasına saatler kaldı. 29 Nisan - 17 Mayıs arasında olacak tam kapanmadan muaf olan vatandaşlar çalışmak için izin belgesi araştırmasını sürdürüyor. E-Devlet çalışma izin belgesi sayfasında yoğunluk oluştu. Peki, Sosyal güvenlik kayıt belgesi nasıl alınır? Çalışma izni için sosyal güvenlik kayıt belgesi alma aşaması…

Sosyal güvenlik kayıt belgesi nasıl alınır? 17 günlük sokağa çıkma yasağından muaf tutulan vatandaşlar çalışma izni belgesi hakkında araştırma yapıyor. e başvuru çalışma izin belgesi nasıl alınır? İşte İçişleri bakanlığı çalışma izni…

SOSYAL GÜVENLİK KAYIT BELGESİ NASIL ALINIR?

Çalışma izni, SGK kaydı e-Devlet sistemi üzerinden alınabiliyor. Çalışma izni almak isteyenler, e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranına girip çıktı almaları gerekiyor.

https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kayit-belgesi-sorgulama adresi üzerinden giriş yapın, arama boşluğuna “Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama” yazmanız yeterli. Sonrasında SGK kaydınızı “Dosyayı indir” seçeneğine tıkladıktan sonra PDF şeklinde indirin ve çıktısını alın.

e-Devlet üzerinden gerekli çalışma izin belgesini alamayanlar için Süleyman Soylu şu açıklamayı yaptı:

“Çalışılan kurumlar size bir görevli kağıdı verecek. Bu görevli kağıdında ad, soyad ve kurumun ‘Bu benim şu SGK kaydıyla çalışanımdır. Bunun suistimalinden ben de sorumluyum’ diye bir kağıt imzalayacak."