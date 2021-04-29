Sosyal güvenlik kayıt belgesi sorgulama! e başvuru çalışma izin belgesi nasıl alınır? (İçişleri Bakanlığı çalışma izni)

Sosyal güvenlik kayıt belgesi nasıl alınır? 17 günlük sokağa çıkma yasağından muaf tutulan vatandaşlar çalışma izni belgesi hakkında araştırma yapıyor. e başvuru çalışma izin belgesi nasıl alınır? İşte İçişleri bakanlığı çalışma izni…
SOSYAL GÜVENLİK KAYIT BELGESİ NASIL ALINIR?
Çalışma izni, SGK kaydı e-Devlet sistemi üzerinden alınabiliyor. Çalışma izni almak isteyenler, e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranına girip çıktı almaları gerekiyor.
https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kayit-belgesi-sorgulama adresi üzerinden giriş yapın, arama boşluğuna “Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama” yazmanız yeterli. Sonrasında SGK kaydınızı “Dosyayı indir” seçeneğine tıkladıktan sonra PDF şeklinde indirin ve çıktısını alın.
e-Devlet üzerinden gerekli çalışma izin belgesini alamayanlar için Süleyman Soylu şu açıklamayı yaptı:
“Çalışılan kurumlar size bir görevli kağıdı verecek. Bu görevli kağıdında ad, soyad ve kurumun ‘Bu benim şu SGK kaydıyla çalışanımdır. Bunun suistimalinden ben de sorumluyum’ diye bir kağıt imzalayacak."