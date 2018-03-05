Son dakika: Türkiye için müthiş haber

SGK 2017 sonu itibariyle, kamu, özel sektör ve esnaftan oluşan zorunlu sigortalı kapsamında çalışan kişi sayısının 19 milyon 511 bin kişiye ulaştığını açıkladı. Bu sayı 2017 Mart ayında yürürlüğe giren istihdam teşvikleriyle yıllık 1 milyon 143 bin 879 kişilik istihdam artışı anlamına geliyor. Kamu ve esnaf dışarıda bırakıldığında, özel sektörde istihdam edilen kişi sayısı ise 2017 sonunda 1 milyon 13 bin 915 kişi oldu. 2017 yılında istihdam teşvikleri yürürlüğe girinceye kadar kayıtlı çalışan sayısında azalma görülmüştü. İstihdam teşviklerinin yürürlüğe girdiği ay dikkate alındığında ise 1 milyon 351 bin 738 kişi oldu.

SGK aralık ayı istihdam istatistikleri yayınlandı. Özel sektörde ücretli olarak çalışanların kapsandığı 4A statülü zorunlu sigortalılarda, yıl içinde ekim ayında ulaşılan 14 milyon 644 bin kişilik istihdam seviyesi son üç ayda korunamadı ve ekim-aralık döneminde 167 bin 78 kişi azaldı. Böylece, yıl 1 milyon 61 bin kişi, teşvik dönemi ise 1 milyon 351 bin kişilik istihdam artışıyla kapatıldı. Hükümet, ocak ayında yeni bir istihdam teşvik programı açıklamıştı.

SGK verilerine göre Türkiye’de, kamu, esnaf ve ücretli çalışanlardan oluşan toplam aktif sigortalı sayısı 22 milyon 280 bin 463 kişi oldu. Zorunlu sigortalı sayısı ise 19 milyon 511 bin kişiye ulaştı. Emeklilik ve diğer çalışmama durumlarına bağlı kişi ve bu kişilerin hak sahiplerinden oluşan pasif sigortalı sayısı (aylık alanlar) ise 12 milyon 157 bin 898 kişi oldu. Pasif sigortalıların hak sahibi-bakmakla yükümlü olduğu kişilerden oluşan “bağımlılar” ise 35 milyon 528 bin 842’ye çıktı. Böylece aktif/ pasif oranı 1,95 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılda aktif/pasif oranı 1,91 seviyesindeydi.

Aktif ve pasif sigortalılardan oluşan sosyal güvenlik kapsamındaki kişi sayısı toplam nüfusun yüzde 87,1’ine ulaştı. Sosyal güvenlik kapsamı bir önceki yılda yüzde 85,5 düzeyindeydi. Kapsam dışı nüfus da yüzde 14,5’ten, yüzde 12,9’e geriledi.

Bu arada, Türkiye’de iş yeri sayısı Aralık 2017 itibariyle 1 milyon 874 bin 682 adet oldu. Bir önceki yıl aynı ayda bu sayı 1 milyon 749 bin 240 adetti.

Sosyal güvenlik açığı 24 milyar 406 milyon TL