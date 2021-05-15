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Son dakika olarak duyuruldu! Saat verildi, o iller için...

15 Mayıs 2021 Cumartesi - 11:04 | Son Güncelleme : 15 05 2021 - 11:06

Meteoroloji son dakika olarak uyardı. O illerde yaşayanları ilgilendiriyor. Saat verildi. Kuvvetli olacak. Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın  parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu geçeceği bölgede, Kars, Ağrı  ve Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü  sağanak etkili olacak.
 
Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen bölgede,  rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
 
Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 6, Ağrı'da 7, Erzurum ve  Ardahan'da 8, Erzincan'da 11, Tunceli'de 12, Iğdır'da 14 derece kaydedildi.
 
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 34,  Iğdır'da 31, Erzincan'da 30, Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da 25, Kars'ta 24 derece  olması bekleniyor.
 
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun doğusu ile Trakya kesiminin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van'ın doğusunun, akşam ve gece saatlerinde Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
 
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
 
 
 
BÖLGELERİMİZDE HAVA
 
MARMARA
 
Parçalı zamanla Trakya Kesimi yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Edirne, akşam ve gece saatlerinde Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
ÇANAKKALE °C, 26°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde Çatalca ve Silivri ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı bulutlu
 
 
EGE
 
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
A.KARAHİSAR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
 
İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
 
MANİSA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
 
MUĞLA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
 
 
AKDENİZ
 
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
ADANA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
 
ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
 
HATAY °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
 
ISPARTA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
 
 
İÇ ANADOLU
 
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
 
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
 
KONYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
 
YOZGAT °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
 
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
BOLU °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
 
DÜZCE °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
 
KASTAMONU °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
 
ZONGULDAK °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ARTVİN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
 
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
 
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
 
DOĞU ANADOLU
 
Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı bulutlu
 
KARS °C, 24°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
AĞRI °C, 25°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
VAN °C, 23°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
 
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
ADIYAMAN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
 
DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
 
GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
 
SİİRT °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
 
 
 
  
 

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