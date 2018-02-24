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Son dakika: 1931 terörist etkisiz hale getirildi

AA |  24 Şubat 2018 Cumartesi - 10:01 | Son Güncelleme : 24 02 2018 - 12:52

Afrin'de sürdürülen Zeytin Dalı operasyonunda 1931 terörist etkisiz hale getirildi. Harekat kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından 782 terör hedefi imha edildi.


Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içi  ve dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle  mücadeleye ilişkin bilgi verildi.
 
Buna göre, terör örgütü PKK/KCK'nın barınma amaçlı ve yurt içine geçiş  güzergahı olarak kullandığı alanların temizlenmesi amacıyla başlatılan  operasyonlarda 28 terörist etkisiz hale getirildi.
 
Operasyonlarda 20 piyade tüfeği, bir keskin nişancı tüfeği, 9 tabanca,  825 muhtelif hafif silah mühimmatı, 16 el bombası, top mühimmatı, 3 bombaatar  mühimmatı, roketatar mühimmatı, 2 antipersonel mayın, 640 kilogram amonyum  nitrat, 8 fünye, 67 muhtelif şarjör, 2 telsiz ve patlayıcı yapımında  kullanılacağı değerlendirilen 75 mutfak tüpü ele geçirildi.
 
23 el yapımı patlayıcının imha edildiği operasyonlarda teröristlere  ait 4 silah mevzisi, sığınak, barınak, mağara ve depo kullanılamaz hale  getirildi.
 
Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından kaçakçılıkla  mücadeleye yönelik sınır hattında alınan tedbirler sonucu 103 bin 610 paket kaçak  sigara, 400 gram uyuşturucu, 52 litre kaçak akaryakıt ve 2 kaçak cep telefonu ele  geçirildi.
 
Etkili hudut denetim ve kontrolleriyle sınırlardan yasa dışı yollardan  geçmeye çalışan 6 bin 864 kişi yakalandı.
 
Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 3 asker şehit oldu, 2 asker  yaralandı.
 
Fırat Kalkanı Harekatı
 
Suriye'nin kuzeyinde hudut güvenliğini sağlamak, terör örgütü DEAŞ'ın  tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilenlerin yurtlarına dönüşüne katkı  sağlamak, sivilleri korumak ve yaşanan terör olaylarından zarar görmesini  engellemek amacıyla düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında TSK unsurlarınca  desteklenen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Azez ve Cerablus arasındaki 243 yerleşim  yeri ile 2 bin 15 kilometrekare alanı kontrolü altında tutuyor.
 
Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları  sürdürülürken terör örgütü KCK/PYD/YPG/PKK ve DEAŞ mensuplarının Afrin'den  doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik  tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
 
Harekat kapsamında özellikle Azez-Mare ile Münbiç bölgesinden yapılan  taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilirken bölgede  yürütülen normalleşme çalışmalarına katkı sağlanıyor.
 
 İdlib'deki faaliyetler
 
İdlib'de Astana görüşmeleri kapsamında ateşkesin etkinliğinin  artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç  sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun  şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun  koşulların oluşturulmasına destek sağlamak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri  birlikleri, Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapıyor.
 
 Bu kapsamda 13 Ekim 2017'de 1 Numaralı Gözlem Noktası, 23 Ekim 2017'de  2 Numaralı Gözlem Noktası, 19 Kasım 2017'de 3 Numaralı Gözlem Noktası tesis  edilirken yıl içinde de çalışmalara devam edildi.
 
TSK tarafından 5 Şubat'ta 6 Numaralı Gözlem Noktası, 9 Şubat'ta 7  Numaralı Gözlem Noktası, 15 Şubat'ta da 8 Numaralı Gözlem Noktası oluşturuldu.
 
Diğer gözlem noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik  çalışmalar sürdürülürken TSK unsurları, bölgedeki görevlerini Astana  görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde  yürütüyor.
 
Zeytin Dalı Harekatı
 
TSK tarafından hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak  amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a  mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların  baskı ve zulmünden kurtarmak maksadıyla 20 Ocak saat 17.00'de başlatılan harekat  sürüyor.
 
Harekat, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları,  Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) terörle mücadeleye ilişkin  özellikle 1624, 2170 ve 2178 sayılı kararları ile BM sözleşmesinin 51'inci  maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı kapsamında, Suriye'nin toprak bütünlüğüne  saygılı olarak yürütülüyor.
 
Harekatın planlama ve icrasında yalnızca teröristler ve bunlara ait  barınak, sığınak, mevzisi, silah, araç ve gereçler hedef alınırken sivillerin ve  çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösteriliyor.
 
Harekatın başlangıcından itibaren özellikle harekat alanındaki dini ve  kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılarla kamu yararına  faaliyet gösteren tesisler, TSK unsurlarının hedefleri arasında yer almıyor.
 
Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, harekatta uluslararası hukuk ve  anlaşmalar tarafından yasaklanan mühimmat kullanılmıyor, bu tür mühimmat, TSK'nin  envanterinde de yer almıyor. Harekat kapsamında kara ateş destek vasıtaları da  aynı esaslarla hareket ediyor.
 
  
Harekat, silahlı çatışma hukukuna uygun
 
Kullanılan silah ve mühimmat dahil tüm faaliyetler, silahlı çatışma  hukukuna uygun ve meşru zeminlerde yürütülüyor.
 
Harekatın başlangıcından itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait  uçaklar tarafından terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a ait 782 hedef imha  edildi.
 
Harekat kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre,  en az 1931 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
 
Hava harekatı ve kara ateş destek vasıtalarıyla desteklenen kara  harekatı, planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.
 
Terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmalarda bugüne kadar 32 asker  şehit oldu, 183 asker yaralandı.
 
  
 

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