Son dakika: 1931 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içi ve dışında PKK /KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadeleye ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, terör örgütü PKK/KCK'nın barınma amaçlı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı alanların temizlenmesi amacıyla başlatılan operasyonlarda 28 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda 20 piyade tüfeği, bir keskin nişancı tüfeği, 9 tabanca, 825 muhtelif hafif silah mühimmatı, 16 el bombası, top mühimmatı, 3 bombaatar mühimmatı, roketatar mühimmatı, 2 antipersonel mayın, 640 kilogram amonyum nitrat, 8 fünye, 67 muhtelif şarjör, 2 telsiz ve patlayıcı yapımında kullanılacağı değerlendirilen 75 mutfak tüpü ele geçirildi.

23 el yapımı patlayıcının imha edildiği operasyonlarda teröristlere ait 4 silah mevzisi, sığınak, barınak, mağara ve depo kullanılamaz hale getirildi.

Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik sınır hattında alınan tedbirler sonucu 103 bin 610 paket kaçak sigara, 400 gram uyuşturucu, 52 litre kaçak akaryakıt ve 2 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Etkili hudut denetim ve kontrolleriyle sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 6 bin 864 kişi yakalandı.

Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 3 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı

Suriye'nin kuzeyinde hudut güvenliğini sağlamak, terör örgütü DEAŞ'ın tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilenlerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak, sivilleri korumak ve yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek amacıyla düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında TSK unsurlarınca desteklenen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Azez ve Cerablus arasındaki 243 yerleşim yeri ile 2 bin 15 kilometrekare alanı kontrolü altında tutuyor.

Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken terör örgütü KCK/PYD/YPG/PKK ve DEAŞ mensuplarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Harekat kapsamında özellikle Azez-Mare ile Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilirken bölgede yürütülen normalleşme çalışmalarına katkı sağlanıyor.

İdlib'deki faaliyetler

İdlib'de Astana görüşmeleri kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri, Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapıyor.

Bu kapsamda 13 Ekim 2017'de 1 Numaralı Gözlem Noktası, 23 Ekim 2017'de 2 Numaralı Gözlem Noktası, 19 Kasım 2017'de 3 Numaralı Gözlem Noktası tesis edilirken yıl içinde de çalışmalara devam edildi.

TSK tarafından 5 Şubat'ta 6 Numaralı Gözlem Noktası, 9 Şubat'ta 7 Numaralı Gözlem Noktası, 15 Şubat'ta da 8 Numaralı Gözlem Noktası oluşturuldu.

Diğer gözlem noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülürken TSK unsurları, bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde yürütüyor.

Zeytin Dalı Harekatı

TSK tarafından hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak maksadıyla 20 Ocak saat 17.00'de başlatılan harekat sürüyor.

Harekat, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) terörle mücadeleye ilişkin özellikle 1624, 2170 ve 2178 sayılı kararları ile BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı kapsamında, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak yürütülüyor.

Harekatın planlama ve icrasında yalnızca teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzisi, silah, araç ve gereçler hedef alınırken sivillerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösteriliyor.

Harekatın başlangıcından itibaren özellikle harekat alanındaki dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılarla kamu yararına faaliyet gösteren tesisler, TSK unsurlarının hedefleri arasında yer almıyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, harekatta uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanan mühimmat kullanılmıyor, bu tür mühimmat, TSK'nin envanterinde de yer almıyor. Harekat kapsamında kara ateş destek vasıtaları da aynı esaslarla hareket ediyor.

Harekat, silahlı çatışma hukukuna uygun

Kullanılan silah ve mühimmat dahil tüm faaliyetler, silahlı çatışma hukukuna uygun ve meşru zeminlerde yürütülüyor.

Harekatın başlangıcından itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a ait 782 hedef imha edildi.

Harekat kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre, en az 1931 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Hava harekatı ve kara ateş destek vasıtalarıyla desteklenen kara harekatı, planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.

Terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmalarda bugüne kadar 32 asker şehit oldu, 183 asker yaralandı.