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Son dakika: 129 gözaltı kararı

İHA |  25 Ocak 2018 Perşembe - 9:21 | Son Güncelleme : 25 01 2018 - 9:22

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, KHK ile Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından çıkartılan FETÖ ile irtibatları tespit edilen 129 eski emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden biri 1. sınıf emniyet müdürü, 9'u dördüncü sınıf emniyet müdürü, 6'sı emniyet amiri, 4'ü başkomiser, 11'i komiser, 28'i komiser yardımcısı, 6'sı baş polis memuru, 64'ü ise polis memuru.


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