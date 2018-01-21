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Son dakika.... TSK bölgenin Kandil'i Parsa Dağı'nı vuruyor

21 Ocak 2018 Pazar - 17:13 | Son Güncelleme : 21 01 2018 - 17:13

Sınır birlikleri tarafından Afrin'e uzanan kaçış tünelleri açıldığı ileri sürülen Parsa Dağı'nda belirlenen mevzi ve hedefler vuruluyor.


Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağlı top ve tank birlikleri, operasyon öncesinde PKK'lı teröristlerin Afrin'e kaçış amacıyla araçların geçebileceği büyüklükte tünel kazdığı iddiası ile gündeme gelen Parsa Dağı'nı vuruyor.


Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı çevresinde konuşlu bulunan tank ve topçu birlikleri tarafından Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Azez kentinin kuzeyindeki Parsa Dağı ateş altına alındı. Yapılan atışların ardından Parsa Dağı'ndan dumanlar yükseldi.

Türkiye'nin olası Afrin operasyonuna karşı PKK'nın Parsa Dağı'ndan Afrin'e uzanan içerisinden araçların da geçebildiği dev tünel inşa edildiği ileri sürülmüş, 8 bin teröristin bulunduğu Afrin'e Kandil'den çok sayıda üst düzey PKK'lının gönderildiği ve şehirde tuzaklamalar yapıldığı iddia edilmişti.

PYD/YPG'nin eğitim kampının da bulunduğu belirtilen Parsa Dağı, bölgenin Kandil'i olarak değerlendiriliyor.

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