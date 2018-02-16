Şoke eden savunma: Alışverişe gelmiştik

Edirne'de haklarında FETÖ/PDY soruşturması bulunan 3 aileyi, yanlarındaki 5 çocukla birlikte Yunanistan'a kaçırırken yakalanan Bulgaristan uyruklu 3 şüpheli ilk kez hakim karşısına çıktı. 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Bulgar sanıklar kendilerini 'Edirne'ye alışveriş yapmak' için geldiklerini söyleyerek savundu.

