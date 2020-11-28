Sokakta sigara içmek yasak mı? Açık alanda sigara içme yasağı var mı? Cezası ne kadar?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınlanan genelgeyle, 81 ilde meydanlar, cadde ve sokaklarda sigara içme yasağı uygulanıyor. Sigara içme yasağı uygulanacak alanları il ve ilçe hıfzıssıhha kurulları belirliyor. Polis, jandarma ve bekçi tarafından vatandaşların kalabalık şekilde bulunabildiği yerlere yönelik yoğunlaştırılmış denetimler yapıyor. Peki, Parklarda sigara içmek yasak mı? Sigara içme yasağı nerelerde var? Sokakta sigara içmek yasak mı? Açık alanda sigara içme yasağı var mı? Sokakta sigara içme yasağı cezası ne kadar? İşte sigara yasağı ile ilgili tüm detaylar...

İçişleri Bakanlığı’nın, 81 ilin valiliğine gönderdiği ‘Koronavirüs Tedbirleri’ konulu ek genelgeye göre, il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarınca belirlenecek yerlerde sigara içilmeyecek. Sigara içme yasağının uygulanacağı alanları il ve ilçe hıfzıssıhha kurulları belirleyecek. Denetimler ise kolluk kuvvetleri (polis-jandarma-bekçi) ile Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde oluşturulan ‘Mahalle Denetim Ekipleri’ tarafından yapılacak. Denetimler yoğunlaştırıldı. Peki, Parklarda sigara içmek yasak mı? Sigara içme yasağı nerelerde var? Sokakta sigara içmek yasak mı? Açık alanda sigara içme yasağı var mı? Sokakta sigara içme yasağı cezası ne kadar? İşte sigara yasağı ile ilgili tüm detaylar...

SİGARA İÇME YASAĞI NERELERDE VAR?

İçişleri Bakanlığı’nın, 81 ilin valiliğine gönderdiği ‘Koronavirüs Tedbirleri’ konulu ek genelgeye göre, il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarınca belirlenecek cadde, sokak, meydan, park, bahçe, toplu ulaşım araç duraklarında sigara içilmeyecek. Sahil bandında, piknik alanında, fabrikalarda da toplu olarak bir araya gelindiğinde sigara yasağı uygulanacak. Ayrıca, toplu bir şekilde bir araya gelen kişiler de sigara içemeyecek.

Örneğin bir işyerinin, alışveriş merkezinin önünde, cadde veya sokak başlarında toplu olarak bir araya gelerek sigara içilemeyecek.

SOKAKTA SİGARA İÇMEK YASAK MI?

Sigara içme yasağının uygulanacağı alanları il ve ilçe hıfzıssıhha kurulları belirleyecek. Denetimler ise kolluk kuvvetleri (polis-jandarma-bekçi) ile Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde oluşturulan ‘Mahalle Denetim Ekipleri’ tarafından yapılacak.

SİGARA İÇME CEZASI NE KADAR?

Yasağa uymayanlara Kabahatler Kanunu ’nun 32’nci ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddeleri kapsamında işlem yapılacak. Ülke genelinde açık alanlarda sigara içme yasağına uymayanlara kesilecek para cezası 900 TL olarak sabitlendi. Maske takmayanlara da aynı ceza kesiliyor.

SİGARA YASAĞINDA HAPİS CEZASI DA VAR MI?

Uyarılara ve para cezasına rağmen yasağa uymayanlara ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 195’inci maddesi kapsamında işlem yapılacak. TCK’nın 195’inci maddesi 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

İSTANBUL'DA SİGARA İÇMENİN YASAK OLDUĞU YERLER

İstanbul Valiliği, kent genelinde maske kullanımının doğru şekilde uygulanması amacıyla 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve toplu taşıma araç duraklarında sigara içilmesini yasakladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, sigara yasağına uymayanlar için para cezası uygulanacağı bildirildi. İşte, İstanbul ilçe ilçe, sigara içilmesi yasaklanan cadde ve sokakların listesi..

SİGARA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

Bakanlık tarafından tüm valiliklere gönderilen "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek genelgeyle yarından itibaren tüm illerde, vatandaşların yoğun bulunduğu, valilik ve kaymakamlıklarca duyurulan cadde ve sokaklar ile özellikle trafiğe kapalı olan bölgeler, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlara sigara içme yasağı getirildi.

Genelgede, Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgınının yayılımında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığı ifade edilen genelgede, özellikle Avrupa kıtasındaki ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğu ve salgınla mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçildiği belirtildi.

Türkiye'de içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin belirlendiği hatırlatılan genelgede, il ve ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarınca alınması gereken yeni ek tedbirler sıralandı.

Bu kapsamda, daha önce valiliklere gönderilen genelgeyle meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, iş yerleri, fabrikalar vb.) herhangi istisna olmaksızın maske takma zorunluluğu getirildiği hatırlatılan genelgede, şu bilgilere yer verildi:

"Ancak özellikle vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu/bulunabileceği cadde, sokak, park ve bahçeler gibi yerlerde sigara içtiğinden bahisle bazı kişilerin maskelerini çıkardıkları, aşağıya indirdikleri, doğru şekilde kullanmadıkları görüldü. Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen Kovid-19 salgınının yayılımının önlenmesi için maske kullanımında sürekliliğin sağlanması son derece önem taşıyor.

Bu nedenle maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 12 Kasım 2020'den itibaren tüm illerde vatandaşlarımızın yoğun bulunduğu/bulanabileceği cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı getirilecek."