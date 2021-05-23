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Sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili flaş açıklama! Ne zaman bitecek? Tarih belli oldu
Türkiye'de pandemi sebebiyle uygulanan sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili flaş açıklama geldi. Yasaklar ne zaman kalkacak? Salgın ne zaman bitecek? Tarih verildi. Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, "Haziranda gelecek 30 milyon doz aşıyı gerçekten hızlı bir şekilde yapabilirsek yazı çok rahat geçirebiliriz. 120 milyon doz aşının açıklandığı gibi eylül ayına kadar temin edilmesi halinde ise Türkiye ekim ayı gibi salgından kurtulabilir." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında, günlük Covid-19 vaka sayısının 10 binin altına indiğini, düşüşün devam edeceğini öngördüklerini belirtmişti.