Sokağa çıkma yasağında hastaneler açık mı, gidilebilir mi? Aciller ve sağlık ocakları açık mı? Hastaneye gitmek için izin gerekiyor mu?

Corona virüsü nedeniyle arefe günü ve bayramda tüm Türkiye’de sokağa çıkma yasağı ilan edince hastaneye gitmek durumunda olan kişiler hastanelerin açık olup olmadığını merak ediyor. Sokağa çıkma yasağında hastaneye gidilebilir mi, nasıl gidilir? en merak edilen soruların başını çekiyor. Mart ayından beri sosyal yaşamda devam eden kısıtlamalar sürerken, ilk defa sokağa çıkma yasağı uygulanan şehirlerdeki vatandaşlar hastaneye gitmek için izin almak gerekir mi? Sokağa çıkma yasağında hastaneye nasıl gidilir? sorularına yanıt arıyor.

Sokağa çıkma yasağında hastaneye gitmek için izin almak gerekli mi? Sokağa çıkma yasağında hastaneler açık mı? Aciller, Sağlık ocakları açık mı? soruları yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından yoğun bir şekilde soruluyor. İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, 26 Mayıs Salı günü saat 00.00'a kadar istisnalar hariç, 81 il sınırları içinde bulunan tüm Türkiye’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İşte sokağa çıkma yasağında hastaneler ile ilgili merak edilenler…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA HASTANEYE GİTMEK YASAK MI?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23-26 Mayıs'ta ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT) açık olacak.Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi 'özel gereksinimi' olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri, demir-çelik, cam, ferrokrom sektörlerinde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar, bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla), bitkisel (gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek vb.) ve hayvansal (süt, et, yumurta, balık vb.) ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar, küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler istisna kapsamında tutulacak.

Dolayısıyla sokağa çıkma yasağında hastaneye gitmek yasak değil, hastaneye gidilebilir.