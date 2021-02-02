SMMM staj başlatma sınavı başvurusu nasıl yapılır? TÜRMOB SMMM sınavı başvuru şartları!

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği'nin (TÜRMOB), Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) sınavlarına ilişkin duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, SMMM sınavları ne zaman? TÜRMOB SMMM sınavı başvurusu nasıl yapılır? SMMM sınavı başvuru şartları!

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavlarına ilişkin duyuru Resmi Gazete 'de yayımlandı. Ankara İstanbul ve İzmir 'de yapılacak SMMM sınavı başvuru tarihleri belli oldu. Peki, SMMM sınavları ne zaman? TÜRMOB SMMM sınavı başvurusu nasıl yapılır? SMMM sınavı başvuru şartları!

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) sınavları için başvuru süreci başladı. Resmi Gazete 'de yayımlanan duyuruda, SMMM sınavına stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları ile hizmet sürelerini stajdan saydıran aday meslek mensupları katılacacağı bildirildi.

SMMM SINAVI VE BAŞVURU TARİHLERİ

2021/1 Dönemi, SMMM Sınav Tarihleri : 3-4 Nisan 2021

İlk kez katılacaklar için başvuru tarihleri : 01.02.2021-15.02.2021

Tekrar katılacaklar için başvuru tarihleri : 01.02.2021-02.03.2021

SMMM STAJ BAŞLATMA SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 15.02.2021 tarihi itibariyle stajlarını fiilen tamamlamış olmaları (Stajdan sayılan hizmetler, stajdan sayılan kurslar vb.) gerekiyor.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav başvuruları TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden online olarak yapılacak. İlk kez sınava katılacak adaylar, TEOS üzerinden ön başvurusunu yaptıktan sonra bu belgenin yazıcı çıktısını, sınav başvuru dosyası ile birlikte bağlı olduğu SMMM Odası Başkanlığına teslim edecek. Sınav süresi devam eden adaylardan tekrar sınava girmek isteyenlerin ise TEOS üzerinden başvuru yapmaları yeterli.

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına girebilmek için;

1) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak,

2) Stajını Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında ve / veya onların denetim ve gözetiminde tamamlamış olmak, Kanunun 6.maddesinde staj süresinden sayılan hizmetleri bulunanlar için bu hizmetlerini stajdan saydırmış olmak, 3) Kanunun 4'ncü maddesindeki genel ve 5'nci maddesindeki özel şartları taşımaları yanında 45'nci madde ve 48'nci maddenin ikinci fıkrasının (c), (e) bentleri ile 49 uncu maddesinde belirtilen durumların bulunmaması, gerekiyor.

SINAV KONULARI

19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış Sınav Yönetmeliği’ne göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına katılacak adaylar aşağıdaki konularından sınava tabi tutululuyor:

Finansal Muhasebe,

- Finansal Tablolar ve Analizi,

- Maliyet Muhasebesi,

- Muhasebe Denetimi,

- Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,

- Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve BAĞ-KUR Mevzuatı,

İdari Yargılama Hukuku),

- Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku,

- Sermaye Piyasası Mevzuatı (19 Ağustos 2014 tarihinden sonra 3568 sayılı Yasa’nın 6'ncı maddesinin 2. fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) bentleri uyarınca, 3 yıllık hizmet süreleri, staj süresinden sayılmış/sayılacak adaylar bu sınav konusundan sorumlu olacaklardır. 2015 yılı öncesinde staja giriş sınavlarından başarılı olan adaylar sorumlu olmayacaklardır.)

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Sınav dosyası (SMMM Odalarından temin edilebilir.)

2) Nüfus kayıt örneği (e-Devlet kapısı üzerinden alınabilir.)

3) 1 adet biyometrik fotoğraf (50mmx60mm)

4) Adli sicil belgesi (Başvuru sırasında TEOS üzerinden çıktısı alınarak dosyaya eklenir.) Adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,

5) Diploma fotokopisi / Geçici Mezuniyet Belgesi Fotokopisi ve e-Devlet kapısı üzerinden alınmış Mezun Belgesi, Mezun belgesi e-Devlet kapısında bulunmayan adaylar aşağıdaki belgelerden herhangi

birisini sunabilirler.

- Noter onaylı Diploma veya noter onaylı geçici mezuniyet belgesi, (Diplomanın arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.)

- Diploma veya geçici mezuniyet belgesi aslının TESMER Şubesi / Oda tarafından görülerek “Aslı Görülmüştür” şerhini içerecek şekilde imzalanarak, tarihlenmiş ve mühürlenmiş fotokopisi, (Diplomanın arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması bu işlem arka sayfa için de yapılacaktır.)

- Lisans ve yüksek lisans mezuniyetleri 3568 sayılı Yasa kapsamında olan adayların, her iki mezuniyete ilişkin belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

- Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğretim Kurumu’ndan alınacak denklik belgesi,

6) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajının tamamlanmış olduğunu gösteren staj bitirme belgesi (İlgili Oda tarafından düzenlenir.)

7) e-Stajyer Eğitimi Tamamlama Belgesi,

8) Yasa'nın 6. maddesinin a, b, c, d, e, f, g, h, i maddeleri kapsamında hizmetleri bulunanlardan kurumlarından alınacak hizmet belgesi,

9) Vergi kaydı olmadığına dair belge (Vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınabilir.)

10) Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR kaydı olmadığına dair e-Devlet kapısı üzerinden alınan “Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi”,

11) Erkek adaylardan askerlik durum belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden alınabilir),

12) SM ruhsatı olup, SMMM sınavına başvuruda bulunanlardan; 1, 2, 3, 4 ve 5. maddelere ek olarak ruhsat fotokopisi, faaliyet belgesi, serbest çalışanlardan ayrıca, ilgili vergi dairesinden alınacak affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giyilmiş olunmadığını gösterir belge,

13) TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler, Yasa'nın 6.maddesinin a, b, c, d, e, f, g, h, i bentleri kapsamda çalışmaları staj süresinden sayılanlardan 6, 7, 9 ve 10. sırada belirtilen belgeler istenmez.

SMMM SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav giderleri karşılığı olarak ders başına 185,00 ¨ olmak üzere, ilk defa sınava katılacak adaylardan; 7 dersten sorumlu olanların 1.295,00 ¨, 8 dersten sorumlu olanların ise 1.480,00 ödemeleri gerekiyor. TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda yer alan hesaplarından birisine ödenebileceği gibi kredi kartı ile sınav başvurusu sırasında TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden de ödenebilir.

Banka bilgileri;