Slipknot'un eski bateristi Joey Jordison ölü bulundu

BBC'nin haberine göre, ailesi, Jordison'ın uykusunda ölü bulunduğunu duyurdu.

Joey Jordison'ın ölüm nedenine ilişkin ise açıklama yapılmadı.

Slipknot, 1995 yılında kurulmuş, grup, 4 yıl sonra kendi adlarını taşıyan bir albüm çıkarmıştı.

Dünyada albümleri milyonlar satan Slipknot, Grammy ödülü de kazanmıştı.

Grubu Shawn Cruhan ve Paul Gray ile kuran Jordison, Slipknot'dan 2013 yılında ayrılmıştı. Joey Jordison, daha sonraki yıllarda kendisine multipl sklerozun bir türü olan transvers miyelit teşhisi konduğunu açıklamıştı.

Jordison aynı zamanda Metallica ve Korn gruplarıyla ve Rob Zombie ile aynı sahneyi paylaşmıştı.

Joey Jordison'un ölümünün ardından müzik dünyasından ünlüler paylaşımlarda bulundu.

ABD'li rock grubu System of a Down üyesi Serj Tankian, Jordison'un harika bir baterist ve çok iyi bir insan olduğunu söylerken, Slipknot'un vokalisti Corey Taylor sosyal medyada siyah ekran görüntüsü paylaştı.

Grubun diğer kurucu üyelerinden Paul Gray de 2010 yılında aşırı dozda uyuşturucudan hayatını kaybetmişti.