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Skandal! Profesör suçüstü yakalandı! 15 bin lira istemişti...

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) |  22 Eylül 2021 Çarşamba - 8:05 | Son Güncelleme : 22 09 2021 - 8:05

Bursa'da, ameliyat olacak bir hastasından 15 bin TL isteyen kalp damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. T.T., parayı aldığı sırada suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan T.T., tutuklandı.


Profesör suçüstü yakalandı.İddiaya göre, Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi'nde görevli Prof. Dr. T.T., bir hastasından ameliyat için 15 bin TL bıçak parası istedi.
 
SUÇÜSTÜ YAKALANDI
 
Hastanın, polise şikayette bulunması üzerine harekete geçen ekipler, paraların seri numarasını aldı. Ekipler, paraları alan doktoru suçüstü yakaladı.
 
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
 
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Prof. Dr. T.T., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. T.T., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
 
TUTUKLANDI
Bursa'da, ameliyat olacak bir hastasından 15 bin TL isteyen kalp damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. T.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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