Şırnak'ta terör operasyonu: 46 gözaltı

ŞIRNAK merkez ile Cizre, Silopi, İdil, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde, PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 46 kişi gözaltına alındı.

Kent merkezi ve 5 ilçede bugün sabaha karşı saat 03.00 sıralarında eş zamanlı yürütülen operasyonla ilgili Şırnak Valiliği'nce yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: