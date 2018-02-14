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Şırnak'ta terör operasyonu: 46 gözaltı

DHA |  14 Şubat 2018 Çarşamba - 16:31 | Son Güncelleme : 14 02 2018 - 16:34

ŞIRNAK merkez ile Cizre, Silopi, İdil, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde, PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 46 kişi gözaltına alındı.


Kent merkezi ve 5 ilçede bugün sabaha karşı saat 03.00 sıralarında eş zamanlı yürütülen operasyonla ilgili Şırnak Valiliği'nce yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:
 
"14.02.2018 tarihinde saat 03.00 itibarıyla İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube birimleri tarafından il merkezi, Cizre, Silopi, İdil, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerimizde PKK/KCK terör örgütünün silahlı kanadı YPS içerisinde ve terör örgütü güdümünde kurye/milis/işbirlikçi olarak KCK/TY yapılanması içerisinde faaliyet gösteren, sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon neticesinde; İl merkezinde 8, Cizre ilçesinde 17, Silopi ilçesinde 9, İdil ilçesinde 8, Beytüşşebap ilçesinde 4 olmak üzere toplamda 46 şahıs gözaltına alınmıştır. Ayrıca il merkezinde yapılan aramalarda güvenlik güçlerine mukavemet gösteren 1 şahıs ile Uludere ilçesinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan 1 şahıs da gözaltına alınmıştır. Böylece operasyon kapsamında toplam 48 şahıs gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller elde edilmiştir. Yakalananlarla ilgili işlemler adli makamlarca yürütülmektedir."
 

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