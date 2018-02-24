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Şırnak'ta 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

AA |  24 Şubat 2018 Cumartesi - 15:42 | Son Güncelleme : 24 02 2018 - 16:32

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Sırmalı  (Gabar) Dağı kırsalında PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek, sığınak ve  barınakları imha etmek amacıyla 6. Piyade Tugay Komutanlığınca dün "Kılıç-3"  operasyonu düzenlendi.
 
Jandarma özel harekat ve Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığının  destek verdiği operasyonda, tespit edilen bir mağarada  3 PKK'lı terörist etkisiz  hale getirildi.
 
Mağaradaki aramada, teröristlere ait  3 AK-47 kalaşnikof piyade  tüfeği, RPG-7 roketatar silahı ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi  bulundu.
 
Bölgede, terör örgütüne yönelik operasyon sürüyor.
 

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