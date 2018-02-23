Şırnak’ta 2 EYP ile yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirildi

Şırnak’ın Silopi ilçesi Derebaşı köyü Cudi Dağı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda 4 mağara ve 3 barınak imha edilerek, 2 el yapımı patlayıcı (EYP) ile çok sayıda yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

