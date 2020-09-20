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Sinop eski belediye başkanı dehşet saçtı!

DHA |  20 Eylül 2020 Pazar - 21:11 | Son Güncelleme : 20 09 2020 - 21:11

Sinop eski belediye başkanı Zeki Yılmazer (63), tartıştığı Atıf Argun'u (67) tabancayla yaraladı. Ateş ettiği sırada kendisini de elinden yaralayan Yılmazer ile durumu ağır olan Argun, hastanede tedaviye alındı.


Olay, saat 18.30 sıralarında kent merkezinde meydana geldi. Sinop Belediyesi eski başkanı Zeki Yılmazer ile Atıf Argun arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yılmazer, belinden çıkardığı tabancayla Atıf Argun'a ateş etti. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Argun, kanlar içinde yere yığıldı. Tabancayla ateş ettiği sırada eski başkan Yılmazer de elinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. Elinden yaralanan Yılmazer'in polis gözetiminde tedavisi sürerken, ameliyata alınan Atıf Argun'un ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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Sinop Zeki Yılmazer tabanca
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