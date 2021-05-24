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Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu 1 milyon TL'yi reddetti

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu 1 milyon TL'yi reddetti Beş yıl önce hayatlarını birleştiren oyuncu Sinem Kobal ile meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu, Ekim 2020'de ilk bebekleri Lalin'i kucaklarına almıştı. Ünlü çift, 1 milyon TL'lik reklam teklifini geri çevirdi.

Posta gazetesinden Suna Akyıldız'ın, "1 Milyon TL'yi Reddettiler" başlıklı yazısı şöyle:

"Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu geçtiğimiz ekim ayında kızları Lalin’i kucağına almıştı...
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