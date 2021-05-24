Gazetevatan.com » Magazin » Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu 1 milyon TL'yi reddetti
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu 1 milyon TL'yi reddetti
Beş yıl önce hayatlarını birleştiren oyuncu Sinem Kobal ile meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu, Ekim 2020'de ilk bebekleri Lalin'i kucaklarına almıştı. Ünlü çift, 1 milyon TL'lik reklam teklifini geri çevirdi.
Posta gazetesinden Suna Akyıldız'ın, "1 Milyon TL'yi Reddettiler" başlıklı yazısı şöyle:
Posta gazetesinden Suna Akyıldız'ın, "1 Milyon TL'yi Reddettiler" başlıklı yazısı şöyle:
"Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu geçtiğimiz ekim ayında kızları Lalin’i kucağına almıştı...