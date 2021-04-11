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Şimal meme kanserine yakalandı!

Şimal meme kanserine yakalandı! Oyuncu Canan Ergüder'e meme kanseri teşhisi konulmasından sonra benzer bir haber de müzik dünyasından geldi. Şimal, kansere yakalandığını duyurdu.
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