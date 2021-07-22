Şile'den acı haber! Denize girmek yasaklandı

Ayazma Plajı'nda 07.30 sıralarında serinlemek için denize giren 3 kişi dalgalara kapıldı. Bir süre sonra Suriyeli Muhammed El Ömer gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine, sahil güvenlik, arama kurtarma , polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Boğulma tehlikesi geçiren Suriyeli cankurtaranlar tarafından denizden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Ömer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aynı plajda denize giren 2 kişi de dalgalara kapılarak kayboldu. Kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp olan bir kişinin yakınları sinir krizi geçirdi.