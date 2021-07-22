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Şile'den acı haber! Denize girmek yasaklandı

Nurcan KIRCALİ/İSTANBUL,(DHA)  |  22 Temmuz 2021 Perşembe - 12:48 | Son Güncelleme : 22 07 2021 - 13:07

Şile'de Ayazma ve Kızılcaköy plajında denize gren 2 kişi boğularak hayatını kaybederken, 2 kişide dalgalara kapılarak kayboldu. Şile Kaymakamlığı tarafından ilçe sınırları içinde havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle denize girmek yasaklandı. Aynı zamanda Kandıra sahillerinde ve Sarıyer'de de denize girmek yasaklandı.


Ayazma Plajı'nda 07.30 sıralarında serinlemek için denize giren 3 kişi dalgalara kapıldı. Bir süre sonra Suriyeli Muhammed El Ömer gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine, sahil güvenlik, arama kurtarma , polis ve zabıta  ekipleri sevk edildi.
 
Boğulma tehlikesi geçiren Suriyeli  cankurtaranlar tarafından denizden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Ömer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
 
Aynı plajda denize giren 2 kişi de dalgalara kapılarak kayboldu. Kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp olan bir kişinin yakınları sinir krizi geçirdi. 
 
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KIZILCAKÖY PLAJINDA DA 1 KİŞİ BOĞULDU
 
Kızılcaköy plajında 1 kişinin de boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.
 
DENİZE GİRMEK YASAKLANDI
 
Öte yandan Şile Kaymakamlığı tarafından ilçe sınırları içinde havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle denize girmek yasaklandı. Şile sahilinde rüzgarın etkisiyle oluşan yoğun dalgalar nedeniyle denize girilen noktalardaki güvenlik tedbirleri artırıldı.
 
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KIZILCAKÖY PLAJINDA DA 1 KİŞİ BOĞULDU
 
Kızılcaköy plajında 1 kişinin de boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.
 
DENİZE GİRMEK YASAKLANDI
 
Öte yandan Şile Kaymakamlığı tarafından ilçe sınırları içinde havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle denize girmek yasaklandı. Şile sahilinde rüzgarın etkisiyle oluşan yoğun dalgalar nedeniyle denize girilen noktalardaki güvenlik tedbirleri artırıldı.

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