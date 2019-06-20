Şile Karacaköy açıklarında bu sabah denizde hortum oluştu. Sahildekiler tarafından görüntülenen hortum kıyıya ulaşmadan etkisini yitirdi. Öte yandan Beykoz civarında kuvvetli yağmur etkili oldu. Yağmur bazı yollarda su birikmesine neden oldu.Beykoz'da sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış etkili oldu. Sokaklar yağmur suları altında kaldı. Bazı iş yerlerini su bastı. Anadolu Hisarı Göztepe Sokağı üzerinde içinde 4 kişi bulunan Zekeriya Bozali yönetimindeki 34 RAN 52 plakalı minibüs yağmur sularıyla dolan sokakta mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından mahsur kalan aracın yanına yanaştırılan kamyonet ile araç içindeki 4 kişi kurtarıldı.
Şile'de hortum dehşeti!
DHA | 20 Haziran 2019 Perşembe - 13:48 | Son Güncelleme : 20 06 2019 - 13:48