Siirt'te köylüleri taşıyan tarım aracı devrildi: 9 yaralı
AA | 02 Haziran 2021 Çarşamba - 23:31 | Son Güncelleme : 02 06 2021 - 23:31
Siirt'in Şirvan ilçesinde, süt sağımından dönen köylüleri taşıyan "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu biri ağır 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, süt sağımından dönen köylüleri taşıyan Yunus T. idaresindeki tarım aracı Ormanbağı köyü yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü Yunus T. ile araçtaki 8 kişi yaralandı
Yaralılar 112 Acil Sağlık
ekiplerince Siirt Eğitim
ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.