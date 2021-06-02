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Siirt'te köylüleri taşıyan tarım aracı devrildi: 9 yaralı

AA |  02 Haziran 2021 Çarşamba - 23:31 | Son Güncelleme : 02 06 2021 - 23:31

Siirt'in Şirvan ilçesinde, süt sağımından dönen köylüleri taşıyan "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu biri ağır 9 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre,  süt sağımından dönen köylüleri taşıyan Yunus T.  idaresindeki tarım aracı Ormanbağı köyü yakınlarında devrildi.
 
Kazada sürücü Yunus T. ile araçtaki 8 kişi yaralandı
 
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma  Hastanesine kaldırıldı.
 
Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
 

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Siirt süt sağım patpat
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