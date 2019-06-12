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Siirt merkezli 6 ildeki terör operasyonu: 23 gözaltı

AA |  12 Haziran 2019 Çarşamba - 13:25 | Son Güncelleme : 12 06 2019 - 13:25

Siirt merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla 23 şüpheli yakalandı.


Eruh Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK'ya yönelik  sürdürülen soruşturma kapsamında, örgüte yardım ve yataklık ettikleri ve  finansman sağladıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik başlatılan çalışma  sürüyor.
 
Haklarında yakalama kararı çıkarılan 33 şüpheliye yönelik dün İl  Emniyet Müdürlüğünce Siirt merkez, Eruh ve Pervari ilçeleri, Antalya'nın Kepez ve  Alanya ilçeleri, Mersin merkez ile Akdeniz ve Toroslar ilçeleri, Batman, Van'ın  İpekyolu ilçesi ile İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde başlatılan eş zamanlı  operasyonlarda aralarında eski HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 23 kişi  gözaltına alındı.
 
Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.
 
Firari 10 şüphelinin bulunması için operasyon devam ediyor.

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