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Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarını etkileyecek! Tarih verildi, artış...
Küresel çip krizi, otomotiv ve teknoloji dünyasını olumsuz yönde etkiliyor. Kriz pek çok şirketi milyarlarca dolar zarara uğratırken, akıllı telefonlardan bilgisayarlara etkilenmeyen ürün de yok gibi! Uzmanlar, farklı pazarlardan gelen yüksek talebe karşı hazırlıksız yakalanıldığına dikkat çekiyor. Peki kısa vadede tüketicileri neler bekliyor, çip krizi sıfır ve ikinci elde fiyatları nasıl etkiler?
Pandemi nedeniyle büyüyen çip krizi, başta otomotiv ve teknoloji sektörü olmak üzere birçok alanda etkisini hissettirmeye devam ediyor. Yaşanan kriz öyle küresel bir problem haline dönüştü ki, dünya devi şirketler de peş peşe açıklamalar yaparak konuya dikkat çekmeye başladı.