Sıfır arabalarla ilgili flaş açıklama! Parayı bölüşüyorlar, fiyatlar...

Pandemi döneminde üretim durması nedeniyle başlayan araç sıkıntılı çip kriziyle sürüyor. ÖTV indirimine rağmen birçok kişi araç bulmakta zorlanıyor. Galeriler bu durumu fırsat a çevirmiş durumda. Öyle ki galeride otomobil bayideki aynı otomobilden daha yüksek fiyata satılıyor.

"BAYİLERDEN DAHA YÜKSEK FİYATA ARAÇ SATIYORUZ"

Galeri Müdürü Ahmet Elüstün, bayilerden daha yüksek fiyata otomobil sattıklarını kabul ederek, "Şu an bayilerden daha yüksek fiyata satıyoruz. Bayilerde sıfır araç bulunamadığı için esnafta daha yüksek oluyor. Çünkü biz sattığımızı yerine koyamıyoruz. Biz yerine koyamadığımız için o yüzden esnafta yüksek oluyor. Bayiler araç temin etmiyor. Araç gelmediği için onlar arz ve talebi karşılayamıyorlar. Bayilere araç geç geliyor" dedi.

Elüstün, "Araç gelmediği için 3-4 ay sonrasına sıra veriyorlar ve yatırdığı paranın üstünü istiyorlar. Fiyat garantisi vermiyorlar. Bu yüzden insanlar dışarılara bakıyor. Bayide şöyle bir politika var. Esnaf yükselttiği için fiyatları bayi de fiyat garantisi vermiyor. İnsanlar kapora veriyorlar ama 200 bin liralık araç 240 bin lira olunca insanlar almak zorunda kalıyor. Bayide 250 olunca esnafta da 260 bin liraya çıkıyor ara. Galeride daha ucuz olması gerekmiyor çünkü biz de yüksek fiyattan almış oluyoruz. İnternette fiyatları baz alarak ona göre fiyat yazıyoruz. Bayilerde ilan koyduğu için biz onları baz alarak fiyat koyuyoruz. Aslında vatandaş fiyatı yükseltiyor. Bu şekilde fiyatlar yükseliyor. Bayiler zaten esnafa araba vermiyorlar bayi bizim koyduğumuz fiyatlara göre fiyat yükseltiyor. Doğal olarak bu da esnaf daha pahalı satıyora geliyor" diye konuştu.

"OTOMOBİL ALMAYA GELEN BİNİCİLERİ SÜZÜYORUZ"

Otomobil bayisinde satış Müdürü olarak çalışan Pınar Bingöl ise galericilere otomobil satmamaya dikkat ettiklerini belirtti.

Bingöl, "Daha yüksek fiyattan satıldığını duyuyoruz. Olmaması gerekir ama araç bulunurluğu az olduğu için insanlar galerilerden tercih ediyorlar. Fiyatlar yüksek olmasına rağmen alışlarını oralardan gerçekleştiriyorlar. Biz mümkün mertebe binicileri süzmeye çalışıyoruz. Gelen müşterilerimiz arasından araçları kullanacak kişileri satmayacak kişileri seçiyoruz. Nasıl yapıyoruz? Sohbet ederek onları tanıyarak mümkün mertebe onları anlamaya çalışıyoruz. Bunu yapmayan bayiler var onlardan tedarikini sağlıyorlar. Oralardan kendi alımlarını yapıp kendi pazarlarına daha yüksek fiyatlarla sunuyorlar. Talep çok fazla ama arz düştü. Dolayısıyla belli oranda sıkıntı oluşuyor. Fiyat dengelerinde ve araç bulunurluğunda sıkıntılar oluyor. Galerici istediği fiyattan satma yetkisine sahip bir kurumdur. Aracın olmadığı zamanda elinde varsa ürün istediği fiyattan satma yetkisine sahip. Benim 234 bin liraya sattığım ürünü dışarıda 245 bin liraya bir galerici satabiliyor" dedi.

"BAYİLER GALERİ ARACILIĞI İLE KÂRI BÖLÜŞÜYOR"

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, galericiler ve bayiler arasında anlaşmalar yapıldığını söyledi.

Ağaoğlu, "Bir ÖTV fırsatçılığı var. Nedir bu ÖTV fırsatçılığı? Biliyorsunuz piyasa canlansın pandemiden sonra ekonomik durumu zayıflayan insanlar da araç sahibi olabilsinler diye kamu otoritesi bir karar aldı. Araçlardaki ÖTV oranlarını indirdi yani devlet vergisinden vazgeçti. Bazı araçlarda bu 45 bin liraya kadar çıkabiliyor. Bunu fırsata çevirmek isteyen kötü niyetli bir kısım bayi ellerindeki araçları anlaşmalı galerilere veriyorlar o aracın ederi 330 bin lira ise ÖTV indiriminden önceki fiyata galeri aracılığı ile satıyor aradaki kârı da bölüşüyorlar. Ayrıca bazı bayilerde araç yok. Araç olmayınca arz talep gereği fiyat yükseliyor. Galeride sıfır araç ne arıyor? Bayiden alıyor. Neden aldığı belli. Karaborsada satmak için. Yani aslında bayinin satması gereken araç galeriye geçiyor. Galeri o aracın fiyatını yüzde 10 arttırarak tekrar piyasaya sürüyor. Burada bazı kötü niyetli galericiler ile yetkili bayi aralarında anlaşarak haksız kazanç elde ediyorlar" diye konuştu.