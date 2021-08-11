SGK'lı, Bağ-Kur'lu, dul ve yetim... Hepsini kapsıyor! 2 maaş birden...

Birden fazla maaş almak mümkün. Bu haktan emekliler de yararlanabiliyor. Birden fazla emekli maaşında özellikle kadınlara önemli haklar tanınıyor. Çift maaş sadece emekliye değil, dul ve yetimlere de sağlanan bir hak. Dul kavramı kadınlar için kullanılsa da bu kapsama erkekler de giriyor. Çoğu kişi, aldığı maaşın kesilebileceği endişesiyle veya bilmediği için ikinci hatta üçüncü maaş hakkını aramıyor.

Üçe kadar çıkabilir

Bazı durumda emekli kadının üç farklı emekli maaşı alma hakkı doğuyor. Kendi çalışmasından dolayı SSK emeklisi olarak maaş alırken, vefat eden Bağkur emeklisi kocasının ölümünden sonra dul aylığı, Emekli Sandığı’ndan emekli olmuş babasının v efatından sonra da yetim aylığı alabiliyor. Yani üç maaşa da hak kazanıyor. Dikkat edilirse burada maaş üç farklı sigorta sistemine göre bağlanıyor.

Tarihler neden önemli?

Sosyal güvenlikte yapılan düzenlemelere göre; yetim çocuklara anne ve babası üzerinden hangi maaşın hangi oranda bağlanacağı vefat tarihine göre değişiyor.

Çocuğa anne veya babadan bağlanan aylıkta durum:

Anne-babanın ölümünün 30 Eylül 2008 sonrası olması halinde;

Her ikisi de SSK’lı ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın da yarısı bağlanır.

Her ikisi Bağkurlu ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın yarısı ödenir.

Her ikisi Emekli Sandığı’na tabi ise yüksek olan maaş bağlanır.

Her ikisi de 1 Ekim 2008’den önce memur olan eski memursa yüksek olan maaş,

Her ikisi de 1 Ekim 2008’den sonra memur olmuşsa yükseğin tamamı, düşük olanın ise yarısı bağlanır.

Anne, babadan biri Bağkur ya da SSK’lı, diğeri Emekli Sandığı’na tabi ise yetim, iki maaşı tam alır.