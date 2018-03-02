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SGK'dan aylık hizmet ve prim belgesi uyarısı

AA |  02 Mart 2018 Cuma - 21:38 | Son Güncelleme : 02 03 2018 - 21:38

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK), iş yerlerinde çalıştırılan sigortalıların ocak dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerinin, 7 Mart'a kadar e-Bildirge sistemi üzerinden kuruma verilmesi gerektiği bildirildi.


SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, kamu iş yerleriyle "özel iş yeri  olup ters iş yeri kodu atılan" iş yerlerinin aylık prim ve hizmet belgelerini  verme süresinin, 5 Aralık 2017 tarihli, 30261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak  yürürlüğe giren yönetmelik değişikliği ile ilgili dönemi takip eden ayın 23'ü  olarak değiştirildiği anımsatıldı.
 
Bazı kamu iş yerleriyle "ters iş yeri kodu atılan" özel sektör iş  yerlerinin ocak dönemine ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini 23 Şubat'a  kadar elektronik ortamda vermedikleri ve bu tarihten sonra manuel olarak vermek  durumunda kaldıklarının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"İşverenlerimizin mağduriyet yaşamaması, iş yerlerinde çalıştırılan  sigortalıların hizmet ve prim bilgilerinin geciktirilmeksizin elektronik ortamda  kayıt altına alınması ve gereksiz emek ve zaman kaybına yol açılmaması amacıyla  2018/Ocak dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerinin, 7 Mart tarihine kadar,  elektronik ortamda kurumumuza verilme imkanı sağlandığından, söz konusu  belgelerin bu tarihe kadar e-Bildirge sistemi üzerinden kuruma verilmesi  gerekmektedir."

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