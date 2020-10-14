Seyşellerde ihanet iddiası! İç çamaşırı bulmuştu... O profesöre uzaklaştırma

Eşi Prof. Dr. Teoman Cem Kadıoğlu’na, kendisini Seyşeller’deki yazlıklarında aldattığı iddiasıyla 10 milyon liralık tazminat davası açan kadın doğum uzmanı Hüsniye Kadıoğlu, bu defa da korunma talebinde bulundu.

İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı eski öğretim üyesi ve Epiderm Polikliniklerinin hissedarı Prof. Dr. Teoman Cem Kadıoğlu’na kendisini Seyşeller’deki yazlıklarında aldattığı iddiasıyla 10 milyon liralık tazminat ve 50 bin liralık nafaka davası açan kadın doğum uzmanı Hüsniye Kadıoğlu, bu defa korunma talebinde bulundu.

Sürekli tehdit edildiğini öne süren Hüsniye Kadıoğlu, babasından kalan tabancayla eşinin kendisine zarar verebileceğini belirtti. Talebi kabul eden mahkeme, Teoman Cem Kadıoğlu’nun 2 ay süreyle eşinin bulunduğu konuta ve iş yerine yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

CANINA KAST EDİYOR

İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede, Hüsniye Kadıoğlu evliliklerinin başından beri eşinin psikolojik şiddetine maruz kaldığını, ancak bu şiddetin fiziksel ve ekonomik boyuta da ulaştığını belirtti. Eşinin kendisini sürekli aşağıladığını, hakaret ettiğini dilekçesinde anlatan Hüsniye Kadıoğlu’nun avukatı, “Evlilik birliği Hüsniye Kadıoğlu için çekilmez bir hal almıştır.

Teoman Cem Kadıoğlu 25 yıldır eşiyle ayrı uyumakta, onu bir kadın olarak görmediğini söylemektedir. Eşiyle vakit geçirmekten ve seyahat etmekten kaçınan Teoman Cem Kadıoğlu, zaman zaman eve gelmemekte ve eşiyle her iletişim kurduğunda ona hakaretler etmektedir. Hüsniye Kadıoğlu, evlilik birliğinin devamı için yıllardır maruz kaldığı bu davranışlara sabretmiştir. Ancak eşinin üçüncü bir kişiyle ilişki yaşadığını öğrenen Hüsniye Kadıoğlu, Seyşeller’deki yazlıklarında bir kadına ait iç çamaşırı bulmuş ve büyük bir hayal kırıklığına uğramıştır.

Eşine bu durumu sorduğunda şiddet ve tehdit içerikli vücut bütünlüğüne zarar veren bir durumla karşılaşmıştır. Tehditler nedeniyle Hüsniye Kadıoğlu eşinin canına kast edeceğinden korkar hale gelmiştir. Evde bulunan kasada vefat eden babasından kalan bir tabanca bulunmakta ve eşinin kendisine zarar vereceğinden korktuğu için bir süredir evine gidememektedir.

Her seferinde ‘Bu evlilik bitmiştir ancak boşanmayacağız ve bana karışmayacaksın’, ‘Avukata gitmeyeceksin, avukat tutarsan canın çıkar’, ‘Seni mahvederim, yaşatmam, parasız kalırsın’, ‘Hayatını bitiririm, sen bir hiçsin’ gibi sözlerle psikolojik, fiziksel ve ekonomik şiddet uygulamaktadır. Tüm bu nedenlerle tedbir kararı istiyoruz” dedi.

Talebi değerlendiren mahkeme, Hüsniye Kadıoğlu’nu haklı buldu. Mahkeme, davalı Teoman Cem Kadıoğlu’nun 2 ay süreyle Hüsniye Kadıoğlu’na yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, bulunduğu konuta ve iş yerine yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

ORTAK KULLANDIKLARI İŞYERİNE GİREBİLECEK

Teoman Cem Kadıoğlu, mahkemenin aleyhine verdiği tedbir kararına itiraz etti. Hüsniye Kadıoğlu’nun iddialarının gerçek dışı olduğunun belirtildiği itiraz dilekçesinde, “Uzaklaştırma kararı verilen adres Teoman Cem Kadıoğlu ile Hüsniye Kadıoğlu’nun ortak hissedarı olduğu Epiderm isimli işyeridir. Teoman Cem Kadıoğlu burada hasta kabulü de yapmaktadır. Verilen tedbir kararı Hüsniye Kadıoğlu’nun açtığı boşanma davasını desteklemeye yöneliktir. Kararın kaldırılmasını istiyoruz” denildi. Mahkeme, Teoman Cem Kadıoğlu’nun itirazını kısmen kabul etti. Mahkeme, Teoman Cem Kadıoğlu ile eşinin ortak oldukları Etiler ’deki Epiderm isimli iş yerine verilen uzaklaştırma kararının kaldırılmasına karar verdi. Mahkeme, diğer tedbirlerin ise devamına hükmetti.

‘BOŞANMA YOLUNA GİRDİM’