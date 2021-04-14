Seyahat izin belgesi nasıl-nereden alınır? ALO 199 ve e-devletten yol izin belgesi alma/şehirler arası seyahat izin belgesi başvurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de artan koronavirüs vakalarının ele alındığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından, "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz" açıklamasında bulundu. Ardından İçişleri Bakanlığı'nın 81 şehrin valiliklerine gönderdiği 'Kısmi Kapanma' konulu genelge gönderdi. Yasaklara ilişkin detaylar ise genelgeyle netleşti yer aldı. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan zamanlarda, zorunlu haller dışında toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek. Zorunlu haller dışında seyahat yasağı nasıl olacak? Şehirler arası seyahat izni nasıl, nereden alınır?

İçişleri Bakanlığı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından duyurduğu yeni kısıtlamalara ilişkin 81 ilin valiliğine "Kısmi Kapanma" konulu genelge gönderdi. Genelgede 12.04.2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 19.00’dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya yönelik alındığı belirtilerek, alınan tedbirler sıralandı. Şehirler arası yolculuk izni nasıl, nereden alınır? Zorunlu haller dışında seyahat yasağı nasıl olacak? Otobüs-uçak, tren, gemi seferleri iptal mi?

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI KARARI 2021

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan zamanlarda, zorunlu haller dışında toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.

İşi ile ilgili bağlantısını belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ve uçak, otobüs, tren, gemi aracılığıyla şehirler arası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Bunun dışında sağlık, vefat, sınav, askerlik ile ilişkili kimi durumlarda zorunlu hal için başvuru yapılarak özel araç ile seyahat edilebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturulacak.

Özel araçlarla seyahat edenlerin muafiyet kapsamında olup olmadıkları kontrol edilecek; geçerli bir mazereti ya da muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirler arası seyahatlerine izin verilmeyecek.

ZORUNLU HALLER DIŞINDA SEYAHAT YASAĞI NASIL OLACAK, KİMLER MUAF?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre kimi zorunlu hallerde başvurusu kabul edilenler seyahat yasağından muaf tutulacak.

Genelgeye göre zorunlu hal sayılabilecek durumlar şöyle:

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 8 kişi)

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler)

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan

Ceza infaz kurumlarından salıverilen

ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK İZNİ NEREDEN - NASIL ALINIR, NUMARASI

Bu gibi durumlarının olduğunu belirten kişiler, İçişleri Bakanlığı'na ait e-başvuru ve Alo 199 sistemleri üzerinden ya da valilik ve kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurulları'ndan izin almak kaydıyla toplu ulaşım araçlarıyla veya özel araçlarıyla seyahat edebilecek.