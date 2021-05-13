Şevval ayı ne zaman, Şevval orucu ne zaman başlıyor? Şevval ayı orucu ne zaman kaç gün tutulur, fazileti ve hükme nedir?

Şevval ayı orucu ne zaman kaç gün tutulur? On bir ayın sultanı Ramazan sona erdi. Ramazan orucu ibadetini yerine getiren vatandaşlar 6 gün orucu olarak da bilinen Şevval orucu hakkındaki aramalarını sıklaştırdı. Şevval orucunun ne zaman tutulacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Şevval ayı ne zaman, Şevval ayı orucu ne zaman tutulur, Şevval ayı orucu kaç gün tutulur?

Ramazan'ın bitmesiyle Şevval ayı hakkındaki sorgulamalar da başladı. Ramazan orucunu tam olarak tutan kişiler, Şevval ayında 6 gün oruç tutarlarsa seneyi tamamen oruçlu geçirmiş gibi olacak. Peki Şevval ayı ne zaman, Şevval ayı orucu ne zaman tutulur?

ŞEVVAL AYI NE ZAMAN?

Şevval ayı Hicri Takvim'in 10'uncu ayıdır. Ramazan ayı ise Hicri Takvim'in 9'uncu ayıdır. Şevval ayı 13 Mayıs 2021 tarihinde başlayacak ve 10 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek bir hicri aydır.

ŞEVVAL AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR, KAÇ GÜN TUTULUR?

Ramazan ayından sonra gelen 30 günlük Şevval ayı içerisinde, istediğiniz zamanlarda toplam 6 gün Şevval ayı orucu tutabilirsiniz. Şevvâl ayının ilk günü Ramazan Bayramının ilk gününe denk geldi, Ramazan Bayramı'nda oruç tutulması ise haramdır. Bu nedenle Şevval orucunu bayramın diğer günlerinde ve şevval ayında kaza ya da nafile oruç tutulabilirsiniz.

ŞEVVAL ORUCUNUN FAİZLETİ VE HÜKMÜ

Ramazan ayından sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber, “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) şeklinde buyurmuştur. Şevval ayı orucu peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilmektedir. (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 421, 422).

Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan’da tutulmayan oruçların yerine geçmemektedir. Yani Ramazan’da tutulmayan oruçların ayrıca şekilde kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan sadece birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, eğer Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olmaktadır.