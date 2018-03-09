Şevkat Yerimdar 41. yeni bölümde Şevkat ile Esin evlenebilecek mi?

Şevkat Yerimdar Cuma akşamları Fox'ta yayınlanıyor. Cuma akşamlarının eğlenceli dizisi Şevkat Yerimdar'da Esin ile Şevkat aşkında mutlu son yaşanacak mı yoksa yine bir engelle mi karşılaşacaklar? İşte tüm gelişmeler...

ŞEVKAT YERİMDAR 41. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Mahallede bir şenlik havası vardır. Herkesin dört gözle beklediği gün gelip çatmıştır. Düğün konvoyu neşe içinde yola çıkar. Başlarına gelen komik aksiliklere rağmen düğün salonuna ulaşırlar.

Esin ve Şevkat çok heyecanlıdır. Nihayet artık karı koca olacaklardır. Düğün konusunda bir başka heyecanlı olan kişi de İsmail’dir. Cuma için intikam planları yapmaktadır.

Ve sonunda evlere şenlik düğün başlar.

ŞEVKAT YERİMDAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?