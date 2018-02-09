Şevkat Yerimdar 37. bölümde ortalık karışacak!

Şevkat Yerimdar 37. yeni böümü bu akşam ekrana gelecek. FOX TV'nin eğlence dolu dizisi Şevkat Yerimdar yine çok güldürecek. İşte Şevkat Yerimdar 37. yeni bölümden heyecan dolu sahneler...

Cuma akşamları izleyici karşısına çıkan Şevkat Yerimdar yeni bölümü heyecan dolu. Şevkat Yerimdar 37. yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de FOX TV 'de...

ŞEVKAT YERİMDAR 37. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ludmila’nın fikir değiştirmesi Esin ve Şevkat’i zor durumda bırakır. Ludmila’yı ikna etmek için farklı yollar denerler. Sonunda Ludmila polise olanları itiraf etmeyi kabul eder. Fakat bu sefer de geçireceği bir trafik kazasıyla, hafızasını kaybedecek ve işler yeniden karışacaktır.

İsmail istifa eder. Artık daha fazla Cuma’nın yanında çalışmaya dayanamamaktadır. Kendi tesisatçı dükkanını açmaya karar verir. Fakat dükkanını Cuma’nın dükkanının karşısına açması Cuma ile iplerin iyice gerilmesine sebep olur. Artık mahallede tesisatçılar savaşı vardır.

ŞEVKAT YERİMDAR 37. BÖLÜM FRAGMAN