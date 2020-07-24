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Sevcan Zabit'in formunun sırrı

Eski model Sevcan Zabit, uzun yıllar sonra Bodrum’da görüntülendi.

Sevcan Zabit'in formunun sırrı Bir dönem podyumlarda fırtına gibi esen Sevcan Zabit, Bodrum'da tatil yapıyor.
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