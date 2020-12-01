Sermiyan Midyat: Mesleği bırakırım!

Eşofmanları ile evinden çıkıp yakınlardaki bir kafeden kahve alan Sermiyan Midyat, cep telefonu kaybolduktan sonra ortaya çıkan ses kayıtlarını işaret edip "Kızın bütün şeyleri çıktı ortaya, Allah'a binlerce şükürler olsun şu mahkeme süreci de bitmek üzere vallahi adak adayacağım" dedi.