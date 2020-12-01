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Sermiyan Midyat: Mesleği bırakırım!
Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddiasıyla yargılanan oyuncu Sermiyan Midyat, önceki gün Cihangir'deydi. Midyat, "46 yaşına basıyorum bir tane kadına şiddet uyguladığım görüntü göstersinler ben mesleği bırakırım" şekilde konuştu.
Eşofmanları ile evinden çıkıp yakınlardaki bir kafeden kahve alan Sermiyan Midyat, cep telefonu kaybolduktan sonra ortaya çıkan ses kayıtlarını işaret edip "Kızın bütün şeyleri çıktı ortaya, Allah'a binlerce şükürler olsun şu mahkeme süreci de bitmek üzere vallahi adak adayacağım" dedi.
Eşofmanları ile evinden çıkıp yakınlardaki bir kafeden kahve alan Sermiyan Midyat, cep telefonu kaybolduktan sonra ortaya çıkan ses kayıtlarını işaret edip "Kızın bütün şeyleri çıktı ortaya, Allah'a binlerce şükürler olsun şu mahkeme süreci de bitmek üzere vallahi adak adayacağım" dedi.