TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Teknik Direktör Serhat Gülpınar ile sezon sonuna kadar anlaştı. Dün transfer yasağının kaldırıldığını açıklayarak ilk transferi duyuran Denizlispor’da Serhat Gülpınar ile aştı. Serhat Gülpınar kimdir? Denizlispor, Teknik Direktörü Serhat Gülpınar nereli, kaç yaşında?

Sezon sonuna kadar anlaşma sağlanan Serhat Gülpınar, Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz ile karşılıklı imzayı attı. Denizlispor Kulübünden “Hoş geldin Serhat Gülpınar” başlığıyla sosyal medyadan yapılan açıklamada; “Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Serhat Gülpınar ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır” ifadelerine yer verildi. Denizlispor, Teknik Direktörü Serhat Gülpınar nereli, kaç yaşında, kimdir?

Serhat Gülpınar kimdir?

1979 yılında Tokat'ın Reşadiye ilçesinde doğan Gülpınar’ın babası memur olduğu için Ankara'ya yerleşti ve 12 yaşındayken MKE Ankaragücü'nün altyapısına yazılarak futbolculuk kariyerine başladı. Ankara 50.Yıl Lisesi takımıyla 1997 yılında Peru'nun Lima kentinde yapılan Liselerarası dünya futbol şampiyonluğu yaşamıştır. Yedi yıl altyapıda oynadıktan sonra 19 yaşında A takıma yükseldi. Profesyonelliğe yükseldiği ilk yıl o zamanki adı ASAŞ olan Hacettepe SK'ya kiralandı ve takımıyla ilk sezonunda 3. Lig'de şampiyonluk yaşadı. İki sezon ASAŞ'ta oynadıktan sonra, 2000-01 sezonunda bu kez de kiralık olarak Kardemir Karabükspor forması giydi.

Serhat Gülpınar, 2001-02 sezonunda ise takas yoluyla Konyaspor'a transfer oldu. Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Konya, sezon sonunda ligi dördüncü sırada tamamlayınca genç futbolcu sözleşmesinin de sona ermesiyle UEFA Kupası'nda mücadele edecek olan Denizlispor'la anlaştı. Denizlispor'daki ilk sezonunda 16 maça çıkıp 2 gol atabilen Serhat, ilk lig golünü 32. haftada Göztepe'ye attı. Takımının 4. tura kadar yükseldiği UEFA Kupası'nda ise 4 müsabakada oynadı. Ligin sonuna doğru teknik direktörlüğe Giray Bulak'ın gelmesiyle ertesi sezon takımın as futbolcularından biri haline geldi ve 29 maçta 4 gol attı.

Serhat, Denizlispor'la olan sözleşmesi 2006-07 sezonu sonunda bitince, 22 Haziran 2007 tarihinde Kayserispor'la iki yıllık sözleşme imzaladı. Fakat sezon başında dizinden bir sakatlık geçirdi ve uyum sorunu yaşadığını ifade ederek takımdan ayrılmak istediğini belirtti. Kulüp yönetiminin bu teklifi kabul etmesiyle Serhat, tekrar eski takımıyla anlaştı. Serhat, 2008 yılının yaz ayında İstanbul BB ile anlaşmıştır. Burada tam 5 sene kaldı.

2013-2014 sezonunun başında Bugsaşspor ile sözleşme imzalasa da sözleşmesini karşılıklı olarak feshedip MKE Ankaragücü'ne transfer olmuştur.