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Serenay Sarıkaya gitti,barıştılar!

Serenay Sarıkaya gitti,barıştılar! Cem Yılmaz ile Muzaffer Yıldırım, önceki gün ünlü komedyenin Levent’teki ofisinde bir araya geldi. Eski dostlar, beş saate yakın hasret giderdi.
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