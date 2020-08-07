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Serdar Ortaç - Seçil Gür aşkı tam gaz devam!

Popçu Serdar Ortaç ile eski sevgilisi Seçil Gür, geçtiğimiz gün İstinyePark AVM'de görüntülendi. 50 yaşındaki şarkıcı, muhabirlerin "İlişkiniz devam ediyor mu?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

Serdar Ortaç - Seçil Gür aşkı tam gaz devam! Chloe Loughnan'dan boşandıktan sonra Seçil Gür ile aşk yaşamaya başlayan ancak kısa sürede ilişkisini sonlandıran Serdar Ortaç, önceki gün akşam saatlerinde İstinyePark'da objektiflere takıldı.
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