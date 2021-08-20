Seminerler online mi olacak, ne zaman başlıyor 2021? Öğretmen seminerleri nasıl yapılacak, yüz yüze mi?

Seminerler ne zaman başlıyor, yüz yüze mi olacak online mı? Eğitim seminerleri eğitim öğretim döneminden önce belirlenen takvim doğrultusun her yıl yapılır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre 2021-2022 eğitim öğretim dönemi öğretmen seminerleri ağustos sonunda yapılacak. Peki, seminerler online mı yüz yüze mi nasıl olacak? Öğretmen seminerleri ne zaman?

Koronavirüs kapsamında geçen yıl yapılan öğretmen seminerleri online yapılmıştı. Okulların 6 Eylül’de açılacak olması öğretmenlerin seminerlerin nasıl olacağını araştırmasına neden oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 – 2022 eğitim öğretim takvimine göre seminerler ağustos sonu yapılacak.

Seminerler ne zaman 2021?

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı günü başlıyor.

Seminerler online mı, yüz yüze mi yapılacak?

Öğretmen seminerlerinin nasıl yapılacağı henüz açıklanmadı ama seminerlerin de yüz yüze gerçekleşmesi öngörülüyor.

MESLEKİ ÇALIŞMALARIN AMAÇLARI:

1. Eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek ve verimliliği arttırmak.

2. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak.



3. Yenilenen, güncellenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilenmelerini ve içeriğini müzakere etmelerini sağlamak. 4. Derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan öğretim materyalleri ile ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamak.



5. Eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek.



6- Öğrenci, veli ve çevre etkileşimini artırmak. 7. Eğitim ve öğretim uygulamalarındaki iyi örneklerin paylaşılmasını sağlayarak özgün çalışmaları geliştirmek.



8. Öğretmenlerin ders kazanımlarına yönelik yazılı ve görsel yeni öğretim materyalleri ile içerikler hazırlamalarına, geliştirmelerine ve paylaşmalarına destek olmak.



9. Öğretmenlerin bireysel gelişimlerine katkı sağlamak