Seminer programı 2021 (8-12 şubat) linki ve EBA öğretmen girişi! EBA mesleki çalışma programı merak ediliyor!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmenlerin mesleki gelişim programlarının başlayacağını duyurdu. EBA üzerinden öğretmenlere sesleneceğini duyuran Bakan Selçuk, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarıyıl tatilinin son haftasında, meslektaşlarımızla çevrim içi mesleki çalışma programına başlıyoruz. Yüz yüze ve uzaktan eğitim hazırlıklarımızı, öğrenme kayıplarına yönelik tamamlayıcı eğitim planlamalarımızı ele alacağız. 8 Şubat Pazartesi saat 10.10'da EBA'dayım." dedi. 8-12 Şubat seminer programı linki ve EBA öğretmen girişi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmenlerin mesleki gelişim programlarının başlayacağını duyurdu. MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü öğretmen seminer programının çevrim içi düzenlenmesine karar verildiğini bildirdi. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Selçuk “8 Şubat Pazartesi saat 10.10'da EBA'dayım” diyerek EBA üzerinden öğretmenlere sesleneceğin belirttii. Peki, Öğretmen seminerleri nasıl olacak? 8-12 Şubat seminer programı linki ve EBA öğretmen girişi

8-12 ŞUBAT SEMİNER PROGRAMI: ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NASIL OLACAK?

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü "Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor (ÖTİS)" Projesi kapsamında hazırlanan "Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve klasik müzik" videoları EBA'dan izlenecek.

Öğretmenlere yönelik konser ve müzik dinletileri gerçekleştirilecek. Bestekar ve öğretmen Erol Sayan, "Ulusal Müziğimiz Üzerine Söyleşi" semineri verecek.

Eğitimde fark yaratan öğretmenlerin başarı öyküleri, emekli öğretmenlerle söyleşi, illerde bulunan okullardan mezun olan öğretmenlerin öğrenim hikayeleri ve ilin tarihsel sürecinde öne çıkanların başarı öyküleri gibi konularda çevrim içi etkinlikler düzenlenecek.

Spiker Zafer Kiraz, öğretmenlere "Türkçenin Doğru Kullanımı ve Beden Dili", Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazife Burcu Takıl, "Masalların Çocuğun Bilişsel ve Dil Gelişimindeki Yeri", Ney Virtüözü Kudsi Ergüner, "Ney ve Makam Musikisi" konularında öğretmenlere yönelik seminer verecek.

ÖĞRETMENLERİN 2021 ŞUBAT DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI İÇİN TIKLAYIN

EBA ÖĞRETMEN GİRİŞİ

EBA öğretmen girişi için öncelikle EBA uygulamasına ya da www.eba.gov.tr adresine giriş yapılmalı. Açılan sayfada EBA öğretmen girişi yazısına girilir. Çıkan ekranda MEBBİS veya e-devlet şifresi ile giriş yaparak sisteme girerek seminerlere katılabilirsiniz.

EBA SEMİNER CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ