Selva Gıda halka arz ne zaman? Selva Gıda halka arz hisse fiyatı ne? Selva Gıda halka arz talep toplama tarihi!

Konya gıda firmalarından Selva Gıda halka arz ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Selva Gıda'nın halka arz tarihleri belli oldu. Peki, Selva Gıda halka arz ne zaman? Selva Gıda halka arz hisse fiyatı ne? Selva Gıda halka arz hangi banka üzerinden yapılacak? İşte Selva Gıda halka arz talep toplama tarihi!

İttifak Holding’in şirketi Selva Gıda Sanayi A.Ş.'nin şirket paylarının halka arzı için yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Konya 'da faaliyet gösteren Selva Gıda'nın halka arzı için talep toplama tarihleri ve hisse fiyatı belli oldu. Peki, Selva Gıda halka arz ne zaman? Selva Gıda halka arz hisse fiyatı ne? Selva Gıda halka arz hangi banka üzerinden yapılacak? İşte Selva Gıda halka arz talep toplama tarihi!

SELVA GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN?

Selva Gıda Sanayi A.Ş.’nin şirket paylarının halka arzı için yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Selva Gıda'nın halka arzı 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

SELVA GIDA HALKA ARZ HANGİ BANKA ÜZERİNDEN YAPILACAK?

Selva Gıda halka arz süreci Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile ve “sabit fiyatla talep toplama yöntemi” ile gerçekleştirilecek.

SELVA GIDA HALKA ARZ HİSSE FİYATI

Halka arzda fiyat, 1 TL nominal değerli hisse için 3,06 TL olarak belirlendi.

Selva Gıda’nın halka arzında, Şirket çıkarılmış sermayesi 65 milyon TL’den 78 milyon TL’ye artırılarak ihraç edilecek 13 milyon TL nominal değerli payların yanı sıra, mevcut ortak İttifak Holding ’in sahip olduğu 13 milyon TL nominal değerli paylar satışa sunulacak. Selva Gıda’nın sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 26 milyon TL nominal değerli payların satışı sonrası şirketin halka açıklık oranı % 33,33 olurken, halka arzın toplam büyüklüğü 79 milyon 560 bin TL olacak.

Halka arz geliri ile Selva Gıda’nın sermaye yapısının daha da güçlendirileceğine ve üretim kapasitesinin artırılacağına değinen Selva Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Bora Kumru, "Selva olarak teknolojiyi yakından takip eden, kalitesini her daim güncel tutmak için önemli yatırımlar yapan bir şirketiz. Selva Gıda mevcut haliyle 340 ton irmik, 125 ton un ve 210 ton makarna olmak üzere günlük toplam 675 ton üretim kapasitesi ile Türkiye’nin en modern tesislerinden birine sahiptir. Buğday depolama çelik silo yatırımı, irmik değirmeni revizyon yatırımı, makarna kapasite artırımı, ürün çeşitlendirme ve iyileştirme yatırımları yaparak hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda payımızı artırmayı hedefliyoruz." dedi.