Selçuk Tekay öldü mü? Selçuk Tekay kimdir, kaç yaşında neden vefat etti? Tekay'ın besteleri ve yaşam öyküsü…

Selçuk Tekay kimdir, öldü mü, neden öldü? Soruları usta ismin hayatını kaybetmesinin ardından hayatını merak edenler tarafından sorgulanmaya başladı. Selçuk Tekay'ın ölüm haberinin ardından biyografisi, hayatı ve besteleri gündeme geldi. Besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay'ın ölüm haberini aldıktan sonra birçok ünlü isim kendisine baş sağlığı diledi. "Beraber yürüdük biz bu yollarda", "Vurgun" gibi çok sayıda unutulmaz şarkılara imza atan Selçuk Tekay Müzeyyen Senar, Emel Sayın, Adnan Şenses, Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Muazzez Abacı, Ahmet Özhan, Sibel Can gibi isimlerle çalıştı. Peki, Selçuk Tekay kimdir, kaç yaşında? Selçuk Tekay neden öldü? İşte, keman virtüözü Selçuk Tekay'ın yaşam öyküsü ve besteleri…

Besteci ve kemal Virtüözü Selçuk Tekay'ın vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Emel Sayın Instagram hesabından "Söyleyecek söz bulamıyorum, çok ama çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun Selçuk Tekay. Ailene ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum” sözlerini paylaştı. Tekay'ın ölüm sebebine ilişkin bir bilgi henüz yer almazken 68 yaşında hayatını kaybeden Selçuk Tekay Altın Kelebek Yılın Bestecisi Ödülünü de almaya hak kazanmıştı.

SELÇUK TEKAY NEDEN ÖLDÜ?

Konservatuar eğitimi alan ünlü Tekay’ın neden öldüğü henüz açıklanmadı.

SELÇUK TEKAY KİMDİR?

1953 yılında Kars Kağızman'da dünyaya geldi Selçuk Tekay, Vefa Lisesi ve Konsevatuvar eğitiminden sonra Emin Ongan, Feridun Darbaz, Teoman Önaldı gibi hocalarla çalışmıştır. 100'e yakın albüm yönetmenliği yapan Tekay, Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Emel Sayın, Bülent Ersoy Muazzez Abacı ve daha birçok ünlü sanatçının gerek sahne, gerekse albüm çalışmalarını yönetmiştir.

1991 yılında vurgun adlı bestesiyle 1992'de "beraber yürüdük biz bu yollarda" 1993 yılında da "yorgunum dostlarım" adlı besteleriyle "Altın Kelebek Yılın Bestecisi Ödülü"nü almıştır.

SELÇUK TEKAY BESTELERİ

Selçuk Tekay'ın besteleri arasında ''Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda'', ''Vurgun'', ''Unuturum Diye Yorma Kendini'', ''Yorgunum'', ''Aradığın Aşkı Buldun Mu'' gibi şarkılar yer alıyor.